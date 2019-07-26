Uygun Fiyatlı Vivo Y90 Tanıtıldı

Çin merkezli teknoloji devi Vivo, giriş segmentindeki yeni akıllı telefonu Y90’ını duyurdu. Damla çentikli tasarıma sahip olan cihaz, 4.030 mAh değerindeki bataryası ile dikkat çekiyor.

Merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Vivo Z5’i 31 Temmuz’da tanıtmaya hazırlanan Vivo, giriş segmentini de boş geçmiyor. Son dönemde çıkardığı akıllı telefonlarla pazardaki payını önemli ölçüde artıran Çinli teknoloji devi, Y90 adını verdiği yeni cihazını görücüye çıkardı.

Peki, Vivo Y90 kullanıcılara neler sunuyor? 6.22 inç HD + çözünürlüğünde FullView ekrana sahip olan akıllı telefon, damla çentiğinde 5MP selfie kamerası barındırıyor. Y90’ın arkasını çevirdiğinizde ise f / 2.0 açıklığa sahip 8MP ana kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Parmak izi tarayıcısı yerine yüz tanıma teknolojisini kullanan cihaz, bu anlamda segmentindeki birçok akıllı telefondan ayrılıyor.

Vivo Y90, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile kombin edilen Helio A22 yonga seti ile geliyor. Ayrıca cihazdaki depolama alanının microSD kart desteği sayesinde 256GB’a kadar genişletilebileceğini de söylemiş olalım.

4.030 mAh gibi iddialı bir batarya kapasitesine sahip olan Vivo Y90, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Mavi ve Altın renklerde satışa sunulan akıllı telefon, 120 dolar / 105 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.