Uyku Takip Cihazları Uykuyu Kötü Etkileyebiliyor

Ne kadar süre uyuduğumuzun yanında uyku kalitesi de önemli olduğu için uykumuzu takip eden cihazların ve uygulamaların olması aslında iyi bir şey. Ancak son yapılan araştırmalarda sleep tracker denilen uyku takip cihazlarının bazen uykuyu kötü etkileyebileceği ortaya çıktı.

Uykunuzu takip etmek iyi bir uyku çekmenize yardımcı olabileceği gibi gece yattığınızda bazı sorunlar yaşamanıza da yol açabilir. Bilim insanlarının dediklerine göre uyku takip uygulamaları ve cihazları, uyku sorununuzu daha kötü hale getirebilir ve anksiyetenizi arttırabilir. Yapılan bir araştırmada insanların, cihazlarının uyku istatistiklerini arttırmak için yatakta çok daha fazla zaman geçirdikleri ortaya çıktı.

Her ne kadar çalışmalar olumsuz sonuçlar ortaya çıkarsa da bu durum cihazların güvenilmez olduğunu göstermiyor. Yapılan çalışmaların sonrasında Fitbit’ten Dr. Conor Heneghan’ın dediklerine göre uykuyu takip etmek insanların yatma zamanının önemini kavramasına ve uyanma zamanlarını daha iyi ayarlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca bu cihazlar sayesinde kullanıcılar uykunun farklı evrelerindeki kalp atış hızlarını takip edebiliyorlar.

Faydalarının yanında cihazlar insanların kendisi kadar tutarlı değil. Fitbit’in kendi hazırlamış olduğu çalışmada, tıbbi cihazların verileri ile uyku takip uygulamalarının verileri %70 oranında eşleşiyor ancak insanlarda bu oran %90’lara kadar çıkıyor. Ayrıca bu oranlar bir cihazdan başka bir cihaza değişiklikler gösterebilir. O nedenle uyku takip cihazlarının %100 doğru bilgiler sağladığı söylenemez.