Uyuma İle Uyuşturucu Satıcılarını İhbar Edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı Uyuma projesinin detayları belli oldu. Uyuşturucu satıcılarını yakalamada halk ile birlikte hareket edecek olan polis, bu uygulama üzerinden ihbar alabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Uyuma uygulaması sayesinde uyuşturucu satıcıları tek tuşla ihbar edilecek. Uyuma uygulamasını akıllı telefonunuza yükledikten sonra bir kimlik oluşturacak ve yalnızca uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunulabilecek.

Bu uygulama kapsamında vatandaşın uyuşturucu ile olan savaşının artırılması planlanıyorken aynı zamanda polis ise işini kolaylaştırmak istiyor. Uygulama kapsamında ihbar eden kişilerin kimlikleri gizli kalacakken konum bilgisiyle birlikte sisteme gelen ihbar, bölgedeki en yakın ekibe iletilecek.

Yakın zamanda indirilebilir olacak Uyuma uygulamasıyla birlikte özellikle uyuşturucu satıcıları için sıkıntılar oluşturulması ve gençleri zehirleyen bu kişilerin önüne geçilmesi isteniyor. Kısa süre içerisinde vatandaşlar ile birlik olarak bu satıcıların önünü kesecek olan polis güçlerinin asılsız ihbarlar karşısında ne yapacağı bilinmiyor.