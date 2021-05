Uyuşturucu Arayan Polisler Gizli Bitcoin Madenini Keşfetti

Birleşik Krallık polisi uyuşturucu yerine gizli Bitcoin madenini buldu. Kenevir çiftliği arayan polisler, yasa dışı bir şekilde çalışan Bitcoin madeni keşfedince gördüklerine inanamadı. Madenin, farklı bir hattan elektrik çalarak kripto para ürettiği dile getirildi.

Dünya her geçen gün daha da garipleşiyor. BBC'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'taki polisler şüpheli bir esrar çiftliğini ararken yaklaşık 100 bilgisayar biriminden oluşan kripto para madenciliği operasyonunu keşfetti.

Kripto para birimi madenciliği, kenevirden üretiminden çok da farklı şekilde büyümüyor. Her ikisi de şaşırtıcı miktarda kar sağlayabilir, her ikisi de makul miktarda emeğe dayanır ve her ikisi de son derece değerli ürünlerini üretmek için önemli miktarda güç gerektirir.

Uyuşturucu yerine gizli Bitcoin madeni buldular

Bu son iki benzerlik, Birleşik Krallık'ın West Midlands bölgesindeki bir operasyonda gün yüzüne çıkarıldı. BBC'nin bildirdiğine göre polisler, gün boyunca bölgeyi ziyaret eden çok sayıda insan hakkında ihbar aldıklarını söylediler. Ardından bölgeye giden bir polis drone'u, binadan çok fazla sıcaklık yükseldiğini tespit etti.

Rapor ayrıca madencilerin "binlerce pound elektrik çaldığını" da iddia etti. Kaçak olarak sağlanan bu güç, kenevir yetiştirmek yerine, henüz tanımlanmamış bir kripto para birimi madenciliğinde kullanılmak için harcandı.

Madencilik operasyonları son zamanlarda giderek daha tartışmalı hale geldi. Örneğin bazı gruplar New York şehrinin elektrik santrallerine denetim mekanizmaları kurulmasına karşı çıkarken, Çin'in bazı bölgelerinde ise şüpheli madencileri bildirmek için telefon hatları kurdu.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ne göre, Bitcoin'in elektrik tüketimi şu anda Hollanda'dan daha fazla. Yasal olmayan yollardan kripto üretmeye çalışan madenciler, kendileri ödemek yerine elektriği başka bir hattan çekere karlarını maksimize etmeye çalışıyor. Tüm bu sorunlar, hem hükümetlerin hem de vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Ayrıca geçtiğimiz gün gelen bir rapora göre Çin, Bitcoin madenciliğini yasaklıyor. Asya ülkesinin düzenleyicileri, kripto madencilerini kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğini düşünüyor. Ayrıca Bitcoin'in ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, Çin'in global anlaşmalarına ters düşüyor.

Çin'in Danıştay Mali İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından yayınlanan bildiride, hükümetin "bitcoin madenciliği ve ticaret davranışını durduracak ve bireysel risklerin topluma aktarılmasını kararlı bir şekilde önleyeceği" belirtildi.