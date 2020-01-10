Uyuyan Güzelin Sonunu Değiştirerek Yapılagelen En Güzel Evlilik Teklifini Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını yapımcı olarak idame ettiren Lee Loechler, yapılagelen en iyi evlilik teklifi videosu ile izleyenlerin kalplerini ısıtmayı başardı. Uyuyan Güzel animasyonunun sonunu değiştirerek kız arkadaşı Sthuthi David evlenme teklifi yapan Loechler, o anların görüntülerini YouTube kanalı üzerinden herkesle paylaştı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan yapımcı Lee Loechler, kız arakadaşının çocukluğundan bu yana en sevdiği filmlerden bir tanesi olan Uyuyan Güzel animasyonunu, evlilik teklifi için kullandı. İşe filmin sonunu değiştirmekle başlayan Loechler, prensin Uyuyan Güzel'e evlilik teklifi yapmasını sağladı.

Sadece filmin sonunu da değiştirmeyen yapımcı, karakterleri de kendisi ve kız arkadaşına benzetti. Loechler, daha sonra salona sevdikleri tüm yakınlarını davet edip David'e bir filme bilet aldıklarını söyleyerek onunla birlikte en ön sıraya oturdu. Filmin sonunda prensten gelen evlenme teklifi ile kız arkadaşına tek taş yüzük uzattı.

Sthuthi David, evlilik teklifinden sonra bilet alarak filme gelen kişilere yazık olduğunu düşündüğünü belirten şeyler söyledi. O sırada arkasına döndüğünde ise bütün salonun ailesi ve arkadaşlarından oluştuğunu gördü.

Çiftin verdiği tepkiler ve olayın tatlılığı izleyenleri mutlu etmeye yeterken, o anlar hemen aşağıdaki gibi yaşandı.