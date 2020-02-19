Uyuyarak 4 Bin Dolar Kazandı! Nasıl mı?

Çin’de Corona virüsü salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan bir adam, sadece uyurken horlayıp horlamadığını merak etti. Bunu görmek için kendisini videoya çekti. Daha önce kısa videolar paylaştığı bir platformda çektiği videoyu paylaşması, internette büyük ses getirdi.

İlk canlı yayını 9 Şubat’ta horlayıp horlamadığını görmek için gerçekleştirmişti. Videoyu o kadar çok kişi izledi ki bir sonraki akşam canlı yayını devam ettirdi. İstatistiklere göre, adamın uyku videoları, bir gecede 18 milyonun üzerinde kişi tarafından izleniyor.

Uyurken Videosunu Yayınladı 4 Bin Dolar Kazandı

İnternet kullanıcıları videoları sadece izlemekle kalmıyor. Aynı zamanda adam için online bağışta da bulunuyor. Belirtilene göre şimdiye kadar yapılan online bağış miktarı sanal hediye bazında 10.500 doların üzerinde. Sanal hediyeler, gerçek paraya çevrilmek istendiğinde ise kazanılan rakam 4.000 doların üzerinde bir tutara karşılık geliyor.

Daha önce aynı platform için kısa videolar oluşturan adam, artık uykusunu kaydetmek istemediğini, eskisi gibi farklı içeriklerde kısa video üretimleri gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Adam sözlerine, internet fenomeni haline gelmenin sanıldığı kadar eğlenceli bir şey olmadığını, yabancılardan birlikte yaşamak için bazı öneriler de dahil olmak üzere her türlü farklı yorumu aldığını ekliyor.