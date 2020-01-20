Uyuz Hastalığı Hakkında Korkutan Cep Telefonu Detayı

Son günlerde Türkiye'de uyuz vakalarının artmasının ardından uzmanlar ardı ardına açıklamala gelmeye başladı. Konu hakkında konuşan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, uyuz böceğinin dayanıklılığını cep telefonu üzerinden anlattı.

Uyuzun önemli ve dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunun altını çizen Dermatolog Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Hekim kontrolünde tüm tedavileri uygulamanıza rağmen uyuz hastalığınız geçmiyorsa, mutlaka eşyalarınızı kontrol edin. Sevdiğiniz ve sürekli temas halinde olduğunuz eşyalardan en az 8 gün ayrı kalmazsanız uyuz hastalığından kurtulamayabilirsiniz" dedi.

Uyuz hastalığının aile içerisinde yayılmasının en kolay yöntemlerinden birinin cep telefonlar ya da diğer teknolojik aletler olduğunu dile getiren Demir, uyuz böceğinin çok dayanıklı olduğunu aktardı.

Demir, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir. Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir” ifadelerini kullandı.

Uyuz hastalığı olanlarla beraber, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, "Uyuz böceği, dış ortamda uygun şartlarda 8 güne kadar canlı kalabilir ve tedavi olan kişilerde bile yeniden hastalığa yol açabilir. İlk olarak hekime başvurulmalı, önerilen tedavi tüm aile bireyleri tarafından aynı günde uygulanmalıdır. Uyuz böceğinin ve yumurtalarının tam olarak yok edilmesi için, eşyaların minimum 50 derecede en az 10 dakika yıkanması veya -10 derecede en az 5 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlemlere tabi tutulamayan eşyalar ise minimum 8 gün plastik torbalara konularak kaldırılmalıdır" bilgisini paylaştı.