Uzak Gezegenlerdeki Yaşamın Kaynağı 'Brokoli Gazı' Olabilir

Dünya'nın ötesinde yaşam arayışı, insanlığın en büyük arayışlarından biri. Bilim insanları, Güneş sistemimizin dışından gelen dış gezegenlerin, uzak dünyaların atmosferlerini değerlendirmenin yeni yollarını arayarak bu araştırmanın parametrelerini genişletmeye çalışıyorlar. Bir araştırma ekibi ise "brokoli gazı" aramaya başlamamızı öneriyor.

Brokoli gazı, bitkilerin (brokoli dâhil) ve mikropların metilasyon adı verilen bir süreçte toksinleri dışarı atarken ürettiği gazlara benzer. Riverside, California Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Michaela Leung, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Metilasyon Dünya'da çok yaygın, başka herhangi bir yerde yaşam arıyorsak öncelikle bunu gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.

Metil Bromürün Olduğu Yerde Yaşam Olabilir

Leung, Astrofizik Dergisi'nde diğer Dünyalardaki metillenmiş gazların yaşamın varlığını gösteren biyobelirteçler, kimyasal bileşikler olabileceği üzerine bir makalenin baş yazarıdır. Özellikle araştırmacılar, atmosferde kısa süre kaldığı için en iyi aday olarak metil bromürü görüyor. Leung, "Eğer onu bulursanız ihtimaller iyi demektir çünkü onu yapan her neyse hâlâ onu üretiyor demektir." dedi.

Metil bromür böylesine bir arayış için oldukça mantıklı çünkü büyük olasılıkla biyolojik olmayan bir süreçten değil, bir yaşam formundan gelmesi muhtemeldir.

Gözlemevlerimiz için metil bromürü Dünya'nınkine benzer bir yıldız sisteminde bir gezegende tespit etmek oldukça zor, bu nedenle bilim insanları bizim Güneş'imiz gibi daha küçük ve daha serin M cüce yıldızlara sahip sistemlere bakmayı öneriyorlar.