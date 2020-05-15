Uzaktan Çalışma Mutsuz Olmaya Yol Açıyor

Yaşanan salgın dolayısı ile pek çok şirket, çalışanlarını uzaktan çalışma modeline yönlendirdi. Yapılan araştırmalara göre uzaktan çalışma kişilerin motivasyonunu etkilemiyor olsa da mutsuz olmalarına yol açıyor. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar.

Uzaktan Çalışma Verimi Artırıyor mu?

Leadership IQ isimli araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma kapsamında küresel ölçekte dünyanın dört bir yanındaki 31,664 katılımcı ile görüşüldü. Bu kişilerin hepsinin mevcut durumda salgın nedeni ile uzaktan çalışma modeline dahil olan kişiler olduğunu vurgulayalım.

Katılımcılarla yapılan görüşmelere göre uzaktan çalışan kişilerin yüzde 26 oranındaki kısmı, bu süreçte motiveli şekilde çalışabiliyor. Öte taraftan yine aynı grubun mutsuz olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna karşın mutsuz olan çalışanların bunu işine yansıtmamaya çalıştığı ve tam verim ile işlerine odaklandığı belirtiliyor.

Salgın nedeni ile dışarı çıkmanın pek mümkün olmadığı, yüz yüze iletişimin oldukça azaldığı ve belirsizliklerin dolu olduğu bu dönemlerde bu tip bir sonucun çıkmasına şaşırmak pek de mümkün değil. Uzmanlar, bu noktada salgının psikolojik sonuçlarından alacağınız hasarı minimum seviyeye düşürmek adına sevdiğiniz kişilerle sık sık iletişim kurmanızı (çevrim içi olarak) tavsiye ediyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer evden çalışıyorsanız, bu sizin mutluluk seviyenizi etkiledi mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.