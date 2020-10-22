Uzaktan Çalışma Tükenmişlik Sendromuna Yol Açıyor

Yeni tip koronavirüs salgını bu yılın başında dünya genelinde şiddetli bir şekilde etkisini gösterdiğinde ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alındı ve şirketlerin çoğu çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışma sistemine geçti. Yeni çalışma sistemi her ne kadar kısa süre içerisinde çoğu kişinin hoşuna gitmiş olsa da bazı insanların açısından çok iyi bir çalışma sistemi olmayabilir çünkü yapılan son ankete göre evde çalışmak tükenmişlik sendromuna neden olabilir.

Uzaktan Çalışma Tükenmişlik Sendromuna Neden Olur mu?

Yeni tip koronavirüsünün yayılmasıyla benimsenmeye başlandığı gözlemlenen uzaktan çalışma sistemi günün belirli zamanlarında işe gitme ve benzeri sorunların ortadan kalkmasına neden oldu ve çalışanlar tarafından da uzun bir süre boyunca beğenildi çünkü insanların günlük rutininde büyük bir değişiklik oldu. İnsanlar, evden çalışma sistemne geçtikten sonra işe gitmek, sabahları duş almak, kıyafet seçmek gibi düzenli olarak yapılan eylemlerin dışına çıktı.

Uzaktan çalışma sistemi o kadar benimsendi ki Twitter, Spotify, Shopify ve daha birçok isim bu süre zarfında evden çalışanan personellerin yeni sistemle daha rahat hissettiği durumda yeni tip koronavirüs salgınından sonra dahi evden çalışmaya devam edebileceklerini söyledi. Yeni düzen hemen hemen herkes tarafından beğenildi çünkü herkese sağladığı belli başlı faydalar oldu ancak Blind tarafından yapılan yeni bir ankete göre eski düzenini bırakıp yeni düzene geçen çalışanların tükenmişlik sendromuna yakalanma olasılığı oldukça yüksek.

Blind; Google, Amazon, Facebook ve Microsoft'tan 3023 çalışanın olduğu bir anket çalışması yaptı. Bu teknoloji devlerinde çalışanların %68'inden fazlası pandemi öncesine kıyasla evden çalışmak zorunda oldukları için eskisine göre çok daha tükenmiş hissettiklerini söyledi. Bunu hisseden çalışanların %79'u Google ve Facebook'ta çalışıyor.

Blind şubat ayında 3921 kullanıcının katıldığı bir anketin sonuçlarını da paylaştı. Bu ankette yer alan katılımcıların yaklaşık olarak %61'i iş yükünün yönetilmesinin eskisine göre çok daha zor olduğunu ve bu nedenle de bir tükenmişlik hissettiklerini belirttiler. Anketteki katılımcılara göre personeller eski çalışma sisteminde olduğu gibi yüz yüze çalışamadığı ve takdir alma şanslarının azaldığını hissetmeye başladı.

Günümüze döndüğümüzde yorgun ve tamamen tükenmiş insanların çok fazla artıtğını görüyoruz ve bu da insanların evden çalışmaktan gerçekten memnun olmadığı anlamına geliyor. Çoğu kişi, tükenmişlik sendromuna yol açan faktörlerin uzun çalışma saatleri, iş yükü, iş hayatı ile kişisel hayat arasında meydana gelen karmaşıklık olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre uzaktan çalışan çoğu kişi video konferanslarını da son derece yorucu buluyor. Psikolog Terry Patterson, evden çalışmanın avantajlarının bariz olmasına rağmen bazı olumsuz etkenlerin insanların stres seviyesini arttırdığını ileri sürdü.