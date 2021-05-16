Uzaktan Eğitim Devam Edecek mi? MEB Açıkladı!

Uzaktan eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun bir süredir merak edilen soruya ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. MEB tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Uzaktan Eğitim Devam Edecek mi Sorusuna Yanıt Geldi

Çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmenin kafasında uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili birtakım soru işaretleri oluşmuştu. MEB, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak oluşan soru işaretlerini giderdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

MEB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir." "Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir." "Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır." "1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte kademeli normalleşme tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirlere göz atabilirsiniz.