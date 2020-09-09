Uzaktan Eğitim Sürecinde Dijital Tehditlerden Nasıl Korunulur?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim yöntemi ile göz dönemine başladı. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bilgisayar korsanları video konferans uygulamalarından e-postalara oltalama saldırılarından sahte internet sitelerine kadar birçok yöntem ile öğrencileri hedef almaya başladı. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere 8 önemli tavsiyede bulundu.

Uzaktan Eğitim Döneminde Güvenli İnternet Kullanımı İçin Yapılabilecekler

Pandemi nedeni ile milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim yerine uzaktan olarak eğitim almaya devam ediyor. Eğitime uzaktan devam edilmesini fırsata çevirmeye çalışan bilgisayar korsanları çeşitli yöntemler ile öğrencileri hedef alarak siber saldırılar düzenliyor. Eğitime uzaktan devam edildiği bu dönemde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi internete bağlı cihazlarla her zamankinden daha fazla zaman geçirdiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere birtakım önemli tavsiyelerde bulundu.

1. Kontrolü Elden Bırakmayın

Bu dönemde çocuklar telefon, tablet ve bilgisayar ile hiç olmadığı kadar fazla zaman geçiriyor. Bu sebepten ötürü çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

2. Video Konferans Uygulamasının Güncel Olduğundan Emin Olun

Video konferans gibi uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak yayımladıkları güncellemeler ile güvenlik iyileştirmeleri yaparlar. Çocuğunuzun kullandığı bilgisayardaki bu uygulamaların güncel tutulmasını sağlamak önceliğiniz olmalıdır.

3. Sahte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitelerine Karşı Temkinli Olun

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim uygulaması TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanalları ile eba.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA logosu kullanan sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu tür siteler kişisel bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirmeye çalışmak için oluşturulmuş olabilir.

4. Endişelerinizi Açıkça Paylaşın ve Uyarın

Çocuğunuza bu dönemde bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajları, anlık mesajları ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

5. Düzenli Olarak Yedekleme Yapın

Uzaktan eğitim sırasında kağıt ve kalem yerine bilgisayar dosyaları kullanılıyor. Ödevleri, alınan notları ve eğitim ile ilgili diğer dokümanları sürekli yedekleyerek cihazın kaybolması ya da bozulması durumunda veri kaybının önüne geçerek çocuğunuzun eğitiminin aksamamasını sağlayabilirsiniz.

6. Güçlü Şifreler Kullanın

Ailenizdeki herkesin karmaşık şifreler kullandığından emin olun ve çocuklarınızın, çevrimiçi hesaplarınızla ilişkili şifreleri kullanmasına asla izin vermeyin. Büyük küçük harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşan uzun ve güçlü şifreler kullanmaya dikkat edin. Şifre yönetici kullanabilirsiniz. Şifre yöneticisi uygulamaları ile güvenli şifre oluşturabilir, şifrelerinizi yedekleyebilir ve şifrelerinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

7. Cihazlardaki Kameralara İzinsiz Erişilmediğinden Emin Olun

Kameranın sadece video konferans uygulaması kullanılırken açık olmasına dikkat edin. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın. Bitdefender Antüvirüs’ün “Web Kamerası Koruma” özelliği, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sahte uygulamalar tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını tanımlar ve çocuğunuzun mahremiyetini ele geçirmeye çalışan siber suçlulardan korur.

8. Ebeveyn Kontrolü İçeren Bir Güvenlik Yazılımı Kullanın

Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. Bitdefender Ebeveyn Kontrolü, uygunsuz içerikleri engeller, internet erişimini belli saatlerle kısıtlar ve ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini uzaktan görüntüleme imkanı sunar. Bitdefender Internet Security ve Bitdefender Total Security ürünlerinin içerisinde yer alan Bitdefender Ebeveyn Kontrolü aynı zamanda bağımsız bir uygulama olarak da mevcuttur.