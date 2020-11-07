Uzaktan Eğitim İçin Dağıtılacak Tabletlerin Özellikleri Belli Oldu

9 Ekim 2020 tarihinde "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü"nün imzalanmasının ardından Devlet Malzeme Ofisi'nin alacağı tabletlerin donanım özellikleri belli oldu. Uzaktan eğitim için dağıtılacak tabletlerin özellikleri haberimizde.

Uzaktan Eğitim İçin Dağıtılacak Tabletlerin Özellikleri Neler?

Devlet Malzeme Ofisi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 9 Ekim tarihinde "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü" imzalamıştı. Devlet Malzeme Ofisi söz konusu protokolün imzalanmasının ardından çok sayıda üretici ve ithalatçı ile birtakım görüşmeler gerçekleştirmişti ve bu görüşmelerde yerli üretim yapan firmalar da yer almıştı.

Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü kapsamında 500 bin tablet satın alınacağı ifade edildi. Devlet Malzeme Ofisi söz konusu tabletlerin 31 Aralık tarihinde teslim edilmesini istedi. Yıl sonunda teslim edilmesi beklenen uzaktan eğitim için dağıtılacak tabletlerin özellikleri de belli oldu.

En az 10 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tabletler, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunacak. Gücünü 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdeli işlemciden alan cihaz, en az 3 GB RAM ve en az 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Tabletin en az 32 GB'a kadar arttırılabilen mikro SD desteğine sahip olacağı belirtildi. Cihaz mikro SD desteğiyle beraber 64 GB depolama alanı sunacak.

Cihazın arka kısmında yer alan kamerası en az 5 MP çözünürlüğüne, ön kısmında bulunan kamera ise en az 2 MP çözünürlüğüne sahip olacak. 802.11 b/g/n Wi-Fi modülünün yer alacağı tablet, en az Android 8.0 işletim sistemine sahip olacak. Sistem güncellemesi sonrasında cihazda mevcut uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalışacağı ifade edildi.

LTE Sim kart modülünün bulunacağı cihazın Antutu Benchmark testinden en az 100.000 puan aldığı belirtildi. Tabletin darbe ve düşmelere karşı dayanıklı koruyucu silikon ve benzeri materyallerden yapılmış kılıfa sahip olacağı ve iki yıl garantili olacağı aktarıldı.

Tablet alımında dolar kurunun 7,75 TL olacağı açıklandı. Firmalar belirtilen dolar kuru ile ilgili kendi aralarında bir değerlenme yaptı. Bazı firmalar belirtilen kur üzerinden Devlet Malzeme Ofisi ile sözleşme imzalarken bazı firmaların ise durumu değerlendirmeyi sürdürdüğü söylendi. DMO tarafından satın alınacak tabletlerin 150-160 dolar civarında fiyat etiketine sahip olduğu ifade edildi.