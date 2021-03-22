Uzaktan Eğitim Kalıcı mı Olacak? TBMM Başkanı Açıkladı!

Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Bu soru özellikle yeni tip koronavirüs salgını sırasında yapılan anketlerle birlikte gündeme gelmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, online eğitimin salgın sonrasında da devam edip etmeyeceği ile ilgili soru işaretlerini gideren bir açıklama yaptı.

Uzaktan Eğitim Kalıcı mı Olacak Sorusuna Yanıt Geldi

Eğitim öğretim geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs salgını ile beraber uzaktan olarak devam etmeye başladı. Mart ayından itibaren ise yerinde karar dönemine geçildi ve yeni dönemde illerdeki risk durumuna göre yüz yüze eğitime geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, online eğitim hakkında önemli bilgiler paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, "Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Şentop, "İnsana yapılan yatırım, bütün ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor. Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Yeni nesillerde derin ve köklü ihya faaliyetinin, ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız" dedi.

Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Anketinin Sonucu Belli Oldu

MEB tarafından bağımsız araştırma kurumu aracılığı ile gerçekleştirilen EBA İzleme Değerlendirme Araştırması kapsamında 1400 katılımcıya anket uygulandı. Ankete katılan katılımcılar arasında 12 ildeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, lise öğretmenleri ve veliler yer aldı. Uzaktan eğitime geçildiği geçtiğimiz yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.

Araştırmanın sonucuna göre öğrenci, öğretmen ve velilerin yüzde 52,9'u EBA platformunu yeterli bulurken yüzde 28,5'i ise platformun çok yeterli olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 18,6'sı Eğitim Bilişim Ağı'nı yeterli görmüyor.

Öğretmenlerin yüzde 98,9'u, öğrencilerin ise yüzde 99,1'i MEB tarafından hazırlanan soru işaretlerinin çok faydalı olduğunu düşünüyor. Uzaktan eğitim döneminde Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alan içeriklerin yeterli bulunma oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8,3 oranında artarak yüzde 83,3'e yükseldi.