Uzaktan Eğitim Kalıcı Olacak: Ziya Selçuk'tan Açıklama

Uzaktan eğitim kalıcı olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile açıklamalarda bulundu ve önemli bilgileri paylaştı.

Eğitim öğretim koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldır EBA TV ve EBA üzerinden yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim ile ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun.

Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü.

EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.

Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik.

Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti.

Ayrıca bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk."