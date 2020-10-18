Uzaktan Eğitim Alan Öğrenci Öğretmenine Hakaret Etti

Yeni tip koronavirüsten ötürü üniversitelerin büyük bir kısmı kapalı kalmaya devam ediyor. Üniversiteli öğrenciler ise COVID-19 salgını sırasında eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirebilmek için uzaktan eğitim çözümüne başvuruyor. Üniversitelerin açılmasının üzerinden kısa bir süre sonra skandal bir olayın altına imza atıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, ders esnasında mikrofonunun açık olduğunu unutarak öğretmenine hakaret etti.

Uzaktan Eğitim Alan Bir Öğrenciden Öğretmene Hakaret!

Geçtiğimiz yıl içerisinde üniversite, lise ve ilkokulların yeni tip koronavirüs salgınından ötürü belirli bir süre boyunca tatil olacağı duyurulmuştu. Üniversiteler, liseler, ortaokullar ve ilkokullar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaların sonrasında belirli süre boyunca tatile girmişti. Öğrencilere açıklanan tarihlerin sonrasında eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı.

Bu senenin sonuna doğru yapılan açıklamalarla birlikte 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ilkokul, ortaokul, liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler şu an kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti ancak üniversiteler 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine uzaktan çalışma modeli ile sürdürmeye devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olan Doc. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitim kapsamında yaptığı bir canlı yayında, öğrencilerinden birinin kendine yönelik ettiği hakaretlere maruz kaldı. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, canlı olarak verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı almalarını tavsiye ederken öğrencilerinden birinin kendisine hakaret ettiğini duydu.

Öğretim üyesine hakaret eden öğrenci, mikrofonun kapalı olduğunu zannederek öğretmen üyesinin öğrencilere kitap tavsiye ettiği sırada ağza alınmaması gereken söz kullandı. Doç. Dr. Daşlı, "Tuba, mikrofonun açık. Terbiyesizlik yapma" dedi. Öğrencisine mikrofonunun açık olduğunu söyledikten sonra onu terbiyeli olması konusunda uyaran öğretim üyesi, dersini anlatmaya devam etti.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.