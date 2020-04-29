Uzaktan Eğitim Uzatıldı! İşte Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimin uzatıldığını açıkladı.

Uzaktan Eğitim 31 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Ziya Selçuk konuşmasında şunları söyledi:

''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarhiten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık.

Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili tedbirler hayata geçti. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu’na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

EBA’da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor. Sınıf geçmede 1. dönem alınan notlar geçerli olacak. Ayrıca notu ne olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek."

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