Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi Alperen Test Edildi

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, tamamen yerli ve kendi imkanları dahilinde uzaktan ateşleme sistemine sahip silah sistemi geliştirdi. Uzaktan kumandalı Alperen sistemi, testleri başarılı geçerek, sahada kullanılabileceğini gösterdi.

Akdeniz Üniversitesinde kurulan Teknokent'in çalışmalarına son hızıyla devam ettiğini dile getiren Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknokentte birçok değerli ürün olduğunu, 68 kuluçka firmasından biri olan Savunma ve Harp Teknolojileri firmasının en önemli ürünlerinden birinin Alperen Gözcü olduğunu aktardı. Yavuz, “Adı gibi güçlü, cesur ve savaşçı diyoruz. Mehmetçiğimizi korumak için hem savunma sanayinde hem de kişisel kullanılabilecek bir ürün” dedi.

Uzaktan kumanda sayesinde ateşlenmesiyle sahadaki askerlere önemli avantajlar sağlayan Alperen sistemi, savunam hatlarında kullanılabilecek olması açısından da dikkat çekti. Çeşitli noktalara yerleştirilmesi sebebiyle karakolların korunması ya da geçiş noktalarının tutulması amacıyla kullanılabilecek sistem, deneyenlerden tam not aldı.

Ürünün en büyük özelliği atış platformuyla uzaktan kumanda modülünün kablosuz olarak haberleşmesi. 100 metreye, bazı özel sistemlerle 200 metreye ve hatta sim kart teknolojisiyle global olarak dünyanın her yerinden kontrol edilebilme özelliğine, altyapı entegrasyonu uygun bir sistem. Ayrıca üzerindeki atış platformuyla Amerikan, Alman ve Rus tabanlı ya da Avrupa’daki diğer ülkelerin kendilerine has özellikteki piyade tüfeklerine, haricinde sivil kullanıma uygun havalı basınçlı tüfeklere, sportif amaçlı kullanılan av tüfeklerine uygun bir sistem. Alperen Gözcü’nün ağırlığı ise boşken 22, silahla beraber 25 kilograma kadar çıkıyor.