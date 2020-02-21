Uzantısı .tr Olan Sitenizi Taşımak İçin Son Tarih 23 Mart

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan domain satışı anlaşmasının ardından .tr uzantılı internet sitelerinin taşınması kararlaştırılmıştı. Anlaşma sonrasında .tr uzantılı sitelerin taşınma süreçleri başlarken, bu taşıma sürecinin 23 Mart tarihinde biteceği dile getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) imzaladığı domain satışı sözleşmesinin ardından, 23 Aralık 2019 tarihinde 400 bine yakın “.tr” domainin yetkilendirilmiş 13 firmaya transfer süreci başladı. Transfer için son tarih ise 23 Mart 2020. Bu tarihe kadar transfer işlemi tamamlanmayan domainler yenilenme tarihinde iptal olacağı daha önce açıklanmıştı.

Alınan değişiklik kararı sonrasında Türkiye'deki birçok farklı şirket, taşıma kampanyaları başlattı. Bunlardan bir tanesi olan SH, 23 Mart tarihine kadar “.tr” uzantılı alan adını SH'a ücretsiz transfer edenlerin ilk yıl yenilemesi 2,99 dolardan yapılırken; transfer süreci ise API üzerinden gerçekleşiyor ve ekstra bir evrak gerekmiyor.

Başka domain şirketleri de benzer kampanyalar ile internet sitesi sahiplerinin kolayca taşıma yapmasını sağlamaya başladılar. Eğer .tr uzantılı internet sitelerinizi yurtdışı kaynaklı sunucular üzerinde saklıyorsanız, 23 Mart tarihine kadar taşıma işlemini kolayca yapabilirsiniz.