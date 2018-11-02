Uzay Aracı Dawn'ın Yakıtı Bitince Görev İptal Oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı açıklamayla Dawn uzay aracı görevini, aracın yakıtının bitmesi sebebiyle durdurduklarını açıkladı. Uydunun 31 Ekim tarihinde merkeze sinyal göndermesi gerekirken, bunu yapamadığını kaydeden NASA, bu sebeple görevi iptal ettiklerini belirtti.

Dawn uzay aracı, asteroit kuşaklarını incelemek için 11 yıl önce fırlatılmıştı. Asli görevlerinden bir tanesi Ceres isimli cüce gezegendeki gizemli parıltıları incelemek olan uydu, yakıtının bitmesiyle hayatının sonuna gelmiş oldu. Yakıt olarak hidrazin kullanan araç, çeşitli manevralar ya da önemli özelliklerin aktif olduğu anlarda bu yakıtı kullanıyordu. Belirli aralıklarla topladığı bilgileri, yakıt harcayarak NASA’ya gönderen Dawn’ın son olarak 31 Ekim’de verileri iletmesi gerekiyordu. Buna rağmen iletişimi sağlayamayan NASA ekibi, uydunun yakıtının bittiğine kanaat getirerek, görevi sonlandırma kararı aldılar.

Yapılan açıklamada Dawn’ın on yıllarca daha Ceres’in yörüngesinde kalmaya devam edeceği kaydedilirken, aracın yönlendiricilerine ulaşılamadığı için tekrar şarj için Güneş panellerini aktif etmesi ya da iletişim için antenleri açması sağlanamayacağı ifade edildi.

Her ne kadar görev sonlandırılmış olsa da Dawn yeterli bilgiyi bizlere iletmişti. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyar kilometre yol kat eden araç, 2011 yılında Vesta’ya ulaşmasıyla insanlık için önemli bir başka adımı daha gerçekleştirmeyi başarmıştı.

JPL’de görev alan Dawn’ın Baş Araştırmacısı Carol Raymond ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Birçok farklı noktadan Dawn’ın mirasının henüz başlangıcındayız. Dawn’ın veri setleri bilim insanları tarafından derinlemesine incelenerek, gezegenlerin nasıl büyüdüğü ve farklılaştığı gibi bilgilerin yanı sıra Güneş Sistemi’nde hayatın nasıl ve nerede başladığı bulunabilecek. Ceres ve Vesta, uzaktaki önemli sistemden bazıları, bununla birlikte genç yıldızların çevresine dair görülmemiş detaylar barındırıyorlar.”