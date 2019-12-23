Uzay Aracı Starliner Güvenle Dünya'ya Döndü

Starliner uzay aracı, New Mexico’da bulunan White Sands Uzay İstasyonu’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Güneş doğmadan önce iniş gerçekleştiren Starliner, hedef noktasına neredeyse çarptı. Yetkililerin yayınlamış olduğu ilk rapora göre uzay aracı bu çarpmadan etkilenmedi ve sağlam bir şekilde iniş yapmayı başardı.

Ocak Ayı Boyunca Starliner Uzay Aracına Bağlı Yerleşik Sensörler İncelenecek

Starliner uzay aracının inceleme için New Mexico White Sands Uzay İstasyonu’ndan, Florida Kennedy Uzay Merkezi’ne transfer edilmesi gerekiyor. White Sands Uzay İstasyonu yetkilileri, transfer işlemi için uzay aracını hazırlamaları gerektiğini ve bunun için birkaç güne ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Uzay aracının Kennedy Uzay Merkezi’ne ulaşmasından sonra, Ocak ayı içinde aracın üzerinde bulunan yerleşik sensörlerin inceleneceği bildirildi.

Astronotlar uzaya gönderilmeden önce deney uçuşlarının yapıldığını belirten Boeing Uzay ve Lansman bölümü kıdemli başkan yardımcısı Jim Chilton, gerçekleştirilen bu deney uçuşunun hedeflerini %90 civarında tutturmasını beklediklerini söyledi.

Uçuş Esnasında Yazılım Zamanlama Hatası Yaşandı.

Starliner’ın inişinden hemen sonra açıklama yapan NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, test uçuşunun bekledikleri gibi geçmediğini, hatalarla karşılaştıklarını ifade etti. Ancak bununla birlikte karşılaşılan yazılım zamanlama hatasının, çalışmaların ilerlemesini durduracak boyutta olmadığını da sözlerine ekledi.