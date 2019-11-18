Uzay Araştırmacısına Göre Uzaylılar Nükleer Silahlara Müdahale Ediyor

Dünya dışı yaşam ile ilgilenen Paradigma Araştırma Grubu Yöneticisi Stephan Bassett, uzaylıların nükleer silah sistemleri üzerinde oynamalar yaptığını ve sürekli olarak 'kapatıp açtığını' söyledi.

'Dalga Geçiyorlar'

Daily Star gazetesine röportaj veren Bassett, uzaylılar ile ilgili garip ve bir o kadar ilgi çeken yeni açıklamalarda bulundu. Bazı ülkelerde bulunan ve diğer ülkelere korku veren nükleer silah sistemlerinin uzaylılar karşısında pek etki etmeyeceğini belirten araştırmacı, uzaylıların bunu kanıtlamak için sürekli olarak mesaj gönderdiğini söyledi.

"Onların karşısında ne kadar güçsüz olduğumuzu anlatmak için Dünya üzerindeki nükleer silahlara müdahale ediyorlar. Belirli aralıklarla açıp kapatıyorlar." diyen araştırmacı, açıklamaları ile gündeme oturdu. Bunun bir tehdit olmadığını, aksine mesaj anlamı taşıdığını belirten Bassett, "Kesinlikle bize karşı zararsızlar. Bize 'neden onlardan kurtulmuyorsun?' demek istiyorlar." diye ekledi.

Bassett'e göre uzaylılar nükleer silah sistemlerine karşı.

Daha Önce de Gündeme Gelmişti

Yaklaşık on bir sene önce benzer bir iddia, ABD Hava Kuvvetleri Teğmeni Bob Jacobs tarafından ortaya atılmıştı. CNN ile röportaj yapan Jacobs, 1967 yılında bir füze fırlatma denemesi sırasında başlığa UFO'dan gelen bir ışık demetinin yansıdığını ve programın geçici olarak kapatıldığını söylemişti.