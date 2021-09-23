Uzay Çöplerini Toplama Projelerine Bir Yenisi Daha Eklendi!
Uzay çöplerini toplama projelerine bir yenisini de Japonya'nın uzay ajansı eklemek için çalışmalarına başladı. Uzay çalışması, toplamda iki aşamadan oluşacak.
Uzay çöplerini toplama projeleri giderek artıyor. Özel havacılık şirketi olan Rocket Lab, Japonya'nın uzay ajansı JAXA adına uzay çöplüğünü temizleme görevini başlatma planlarını duyurdu. Fırlatma, Rocket Lab'in Electron roketini ve Astroscale'ın enkaz kaldırma uydusunu içeriyor. JAXA, tanıtımı uzay enkazını temizleme projesinin ilk aşamasının bir parçası olarak seçti.
Uzay çöpleri, yakın gelecekteki uzay görevlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesinin ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasının önünde ciddi tehditlerden biri olarak görülüyor. Bu sorunla başa çıkmak için yörüngedeki uyduların onarımını yapan bir dizi teknoloji geliştiriliyor. Donanıma artık ihtiyaç duyulmayan durumlarda onu yanacağı atmosfere atmak için döküntü yok etme teknolojisi kullanılabilir.
NASA Uzay İstasyonu İçin 400 Milyon Dolar Harcanacak
NASA, uzay istasyonu için 400 milyon dolar harcama yapmayı planlıyor. Gelecekte yapılacak istasyonların öncekinden farklı olarak NASA tarafından değil, özel şirketler tarafından yapılmasının hedeflendiği ortaya çıktı.
Uzay Çöplerini Toplama Projelerine Japonya da Katıldı
Astroscale'in uydusu, ADRAS-J olarak adlandırılıyor. 2023 yılında Rocket Lab'in Electron roketi tarafından yörüngeye gönderilecek. ADRAS-J uydusu yörüngeye girdikten sonra yörüngedeki bir çöp örneğini alacak. Bu adımın ardından çöpler hakkında veri göndermeye başlayacak.
Bu, Uzay çöplerini toplama projelerini bir an önce hayata geçirmek isteyen JAXA'nın büyük uzay çöpü temizleme projesinin birinci aşaması. Daha sonraki bir tarihte ise uzay çöplerinin yörüngeden gerçekten çıkarılmasını sağlayacak ikinci aşamaya geçilecek. 1. aşamanın 2023 yılında Rocket Lab Fırlatma Kompleksi 1'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Hem devlet hem de özel uzay görevleri için ticari fırlatma hizmetleri sunan, sayılara gittikçe artan özel havacılık şirketlerinden biri olan Rocket Lab, planın detaylarını ilk olarak web sitesi üzerinden yayımladı.
Rocket Lab'in kurucusu ve CEO'su Peter Beck, "Uzay çöplerini ve çalışma ömrünün sonunda uyduları yörüngeden çıkarmak, sürdürülebilir bir uzay ortamını sağlamada büyük bir olasılıkla önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle Astroscale olarak bu konuda yenilikçi çözümler sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya şu sözlerle devam etti:
"Yörüngede saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket eden bir parça çöpün olması, yörünge konuşlandırması söz konusu olduğunda işleri gerçekten çok karmaşık bir hale getirecektir. Rocket Lab'in Electron roketi gibi güvenilir fırlatma araçları, uzaya devamlı ve esnek erişim sağlayarak yörüngedeki hizmetlerimizi geliştirmemize olanak tanıyor."
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