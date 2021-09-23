Uzay Çöplerini Toplama Projelerine Bir Yenisi Daha Eklendi!

Uzay çöplerini toplama projeleri giderek artıyor. Özel havacılık şirketi olan Rocket Lab, Japonya'nın uzay ajansı JAXA adına uzay çöplüğünü temizleme görevini başlatma planlarını duyurdu. Fırlatma, Rocket Lab'in Electron roketini ve Astroscale'ın enkaz kaldırma uydusunu içeriyor. JAXA, tanıtımı uzay enkazını temizleme projesinin ilk aşamasının bir parçası olarak seçti.

Uzay çöpleri, yakın gelecekteki uzay görevlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesinin ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasının önünde ciddi tehditlerden biri olarak görülüyor. Bu sorunla başa çıkmak için yörüngedeki uyduların onarımını yapan bir dizi teknoloji geliştiriliyor. Donanıma artık ihtiyaç duyulmayan durumlarda onu yanacağı atmosfere atmak için döküntü yok etme teknolojisi kullanılabilir.

Uzay Çöplerini Toplama Projelerine Japonya da Katıldı

Astroscale'in uydusu, ADRAS-J olarak adlandırılıyor. 2023 yılında Rocket Lab'in Electron roketi tarafından yörüngeye gönderilecek. ADRAS-J uydusu yörüngeye girdikten sonra yörüngedeki bir çöp örneğini alacak. Bu adımın ardından çöpler hakkında veri göndermeye başlayacak.

Bu, Uzay çöplerini toplama projelerini bir an önce hayata geçirmek isteyen JAXA'nın büyük uzay çöpü temizleme projesinin birinci aşaması. Daha sonraki bir tarihte ise uzay çöplerinin yörüngeden gerçekten çıkarılmasını sağlayacak ikinci aşamaya geçilecek. 1. aşamanın 2023 yılında Rocket Lab Fırlatma Kompleksi 1'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hem devlet hem de özel uzay görevleri için ticari fırlatma hizmetleri sunan, sayılara gittikçe artan özel havacılık şirketlerinden biri olan Rocket Lab, planın detaylarını ilk olarak web sitesi üzerinden yayımladı.

Rocket Lab'in kurucusu ve CEO'su Peter Beck, "Uzay çöplerini ve çalışma ömrünün sonunda uyduları yörüngeden çıkarmak, sürdürülebilir bir uzay ortamını sağlamada büyük bir olasılıkla önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle Astroscale olarak bu konuda yenilikçi çözümler sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya şu sözlerle devam etti: