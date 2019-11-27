Uzay’daki Astronot, Dünya’daki Prototip Aracı Kontrol Etti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronot, Dünya’daki Ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etmeyi başardı.

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre, Hollanda’daki bir engel parkurunda bulunan prototip taşıt, 30 dakika boyunca uzaktan kumanda ile Uzay’dan kontrol edildi.

Luca Parmitano isimli 43 yaşındaki İtalyan astronot tarafından 18 Kasım’da gerçekleştirilen Analog-1 adlı bu deneyin, önümüzdeki dönemlerde yapılacak görevler açısından oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Ay Görevlerinde Kullanılacak

Çünkü birçok uzay ajansı, Ay’a yönelik misyonlarında insanlarla birlikte robotlardan da yararlanmayı ve buna benzer uzaktan kontrol teknolojilerini kullanmayı planlıyor.

Uzmanlar, bunun gibi uzaktan kontrol teknolojileri sayesinde zorlu Uzay görevlerini daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yerine getirebileceklerine vurgu yapıyor.