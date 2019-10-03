Uzay Enkazı, Uzay Yolculukları için Tehlike Oluşturuyor

Dünya yörüngesine yıllardır yollanan insan yapımı nesneler, her ne kadar insanlık için oldukça önemli olsa da bu araçlar uzayda atık olarak sorun yaratabiliyor. İşlevini tamamlamış olan uydular ve roket artıkları gibi maddeler yörüngede bir enkaz yığını oluşmasına neden oluyor. Uzay enkazı olarak adlandırılan nesneler, Dünya’nın yörüngesinin tehlikeli hale gelip ileride insanlığın yapmak istediği keşif yolculuklarına engel olacak düzeye gelebilir.

Özellikle Soğuk Savaş yıllarında ABD ile Rusya arasındaki rekabet daha çok uzay çalışmaları alanında ortaya çıkmıştı. Bu rekabetle birlikte hızla ilerleyen uzay teknolojisi ile bugüne kadar binlerce uydu uzaya gönderildi.

Birleşmiş Milletler Uzay Ofisinin açıklamalarına göre şimdiye kadar uzaya 8 bin 754 tane insan yapımı nesne gönderildi. Bunlardan 5 bin 292’si Dünya yörüngesine yerleşti ve kalanı ise yeryüzüne geri döndü ya da dış uzaya yollandı.

Dünya yörüngesinde şu an için 2 bin 62 adet aktif uydu bulunuyor. Radar takip sistemlerinden elde edilen veriler ise yörüngede 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesnenin dolaştığını gösteriyor. Uzayda oluşan bu enkaza uyduların çarpışması da neden oluyor. Bu çarpışmalar neticesinde ise başıboş savrulan nesneler, diğer uydu ve araçlar için tehlike oluşturuyor.

Enkazın giderek büyümekte olması üzerine dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları bu konu hakkında ne yapılabileceğine dair fikirler geliştiriyor. Bunlar arasında uzay enkazını oluşturan nesnelerin Dünya’nın manyetik alanına temas eden elektrik yüklü ipler ile atmosfere çekilip yok edilmesi yer alıyor. Japon bilim insanları ise elektrikli kırbaç adı verilen ve Dünya’dan uzaya uzanacak olan kablolar ile uzay atıklarından kurtulmayı hedefliyor.