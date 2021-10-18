Japon Milyarder Uzay İstasyonunda Badminton Oynamak İstiyor

Uzaya gidecek Japon milyarder Yusaku Maezawa Uzay İstasyonunda badminton oynamak istiyor. Maezawa yaptığı açıklamada, uzay turizmi bilgilerini artırmayı amaçlayan projesinden korkmadığını dile getirdi.

Japonyanın en zengin 30. adamı olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, Aralık ayında uzaya seyahat etme hayalini gerçekleştiriyor.

Kazakistan'daki Baykonur kozmodromundan kalkan ve daha önce iki kez uzaya gitmiş olan kozmonot Alexander Misurkin'in eşlik ettiği bir Soyuz uzay aracına binecek ve Maezawa zamanının çoğunu orada geçirmeyi planlıyor.

Agence France-Presse'nin aktardığına göre Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "ISS'e binince istasyonda yapmak istediğim yüz şeyden oluşan bir listem var, örneğin badminton oynamak" dedi.

"Yaklaştıkça heyecanım artıyor. Korkmuyorum ya da endişelenmiyorum” diye ekledi.

Uzay İstasyonunda badminton oynamak

Maezawa, yörüngedeki istasyonda raket tabanlı bir top oyununu deneyimleyen ilk kişi olmayacak. 2018'de NASA'nın 56. Keşif Gezisi'nden ekip üyeleri, oldukça garip ve yavaşlayan bir ilişki olan bir tur tenis oynadı.

Maezawa'nın yaklaşan gezisi, uzaya planlı birkaç ziyaretinden ilki olacak. Maezawa, 2023'te SpaceX'in henüz geliştirme aşamasında olan Starship uzay aracı ile "dearMoon" adlı bir görevin parçası olarak Ay'ın etrafında gezinmeyi planlıyor.

Bu, SpaceX'in denenmiş ve gerçek Crew Dragon uzay aracı yerine Rus yapımı bir Soyuz roketine binme kararını daha da dikkat çekici kılıyor. Elon Musk liderliğindeki şirket geçtiğimiz Ay yörüngeye ilk tamamen turist uçuşunu başlattı.

Milyarderler için uzay yoğun bir zamanı geçiriyor. Virgin Galactic CEO'su Richard Branson ve Blue Origin kurucu ortağı Jeff Bezos geçtiğimiz yaz boyunca kendi uzay yolculuklarını yaptılar.

Ama en azından Maezawa, ISS'de 12 gün geçirerek gerçek bir uzay tatilini deneyimleyecek. Bildiğiniz üzere Branson ve Bezos Dünya'nın üst atmosferinde sadece birkaç dakika geçirdiler.

Richard Branson tarafından kurulan şirket hala ücretli uzay uçuşları ile ilgili bazı aksiliklerle uğraşıyor. Şirket tarafından daha önce yapılan bir duyuruda Unity 23'ün ekim ayının ortasına kadar uçmayacağı bildirilmişti.

Virgin Galactic'in ticari uzay uçuşu tarihinin son ertelemeden önce ekim ayının ortasında yapılması bekleniyordu ancak son yapılan açıklamaya göre söz konusu uçuşun tarihinde bir kez daha ertelemeye gidildi.