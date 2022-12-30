NASA, Uzay İstasyonu'nda Mahsur Kalmış Astronotları Kurtarmaya Çalışıyor

NASA, şu anda Dünya'ya geri dönüşü sağlanamayan üç Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotunu eve getirmek için bir Crew Dragon uzay aracı kullanma olasılığı hakkında SpaceX ile konuşuyor. Eylül ayında Amerikalı Frank Rubio ile Ruslar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Soyuz uzay aracı, birkaç hafta önce Rus kapsülünden soğutma sıvısının sızmasına neden olan ciddi bir problem yaşadı.

NASA'nın muadili Roscosmos, üç mürettebatın Mart ayında planlanan kalkış tarihlerinde veya öncesinde eve nasıl geri getirileceğini düşünürken, hâlâ hasarın nedenini ve boyutunu araştırıyor. Soyuz güvenlik kontrollerinden geçerse üçlüyü eve getirmek için tekrar kullanılabilir. Alternatif olarak, Roscosmos onları geri getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na boş bir Soyuz gönderebilir ancak Roscosmos kendi çözümlerini üretemezse NASA devreye girebilir.

NASA, SpaceX'ten Yardım İsteyebilir

Perşembe günü ABD merkezli uzay ajansının Rubio, Prokopyev ve Petelin'i Dünya'ya geri götürmek için Crew Dragon uzay aracından birini kullanma fikri konusunda SpaceX'e danıştığı ortaya çıktı.

NASA sözcüsü Sandra Jones, Reuters'e yaptığı açıklamada, "SpaceX'e gerekirse ek mürettebat üyelerini geri getirebilmeleri hakkında birkaç soru sorduk ancak şu anda ana odak noktamız bu değil." dedi.

NASA'nın soruşturmasının şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Crew Dragon'a daha fazla koltuk sığdırmaya odaklanıp odaklanmadığı belli değil. Uzay aracı, Ekim ayında yörüngeye dört yeni Crew-5 astronotu getirdi ve Mart ayına kadar geri dönmesi beklenmiyor. NASA'nın, SpaceX'in üç mürettebat üyesini kurtarmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na boş bir Crew Dragon göndermesini sağlamakla ilgilenmesi de mümkün.

Roscosmos başkanı Yury Borisov geçen hafta ajansın mürettebatın güvenliği konusunda "korkusu olmadığını" söyledi.