Uzay İstasyonu’nda Hücrelerden Et Ürettiler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıda çoğaltılmasıyla biftek üretildi. Deney tüpleri içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarıldı ve biftek elde edildi.

İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen bir teknolojinin kullanıldığı çalışmada uzmanlara göre, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceği kanıtlanmış oldu. Bu yöntem sayesinde uzay ortamı gibi son derece zorlu ortamlarda bile et elde etmek mümkün oluyor.

Aralık 2018’den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı bir şirket, ineklerden çeşitli hücreler aldı ve bunları etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne koydu. Daha sonra bu deney tüpü 25 Eylül’de Soyuz MS-15 adlı uzay aracına konularak Kazakistan’daki fırlatma üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan deney tüpündeki hücreler, bir Rus şirketinin ürettiği 3D Bioprinting Solutions adlı manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü. Üretilen et, Rus kozmonotlar tarafından denenmedi ve bunun yerine 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Uzay İstasyonu’nda üretilip Dünya’ya gönderilen eti deneyenler, etin hoş bir tadı olduğunu ve alışıldık biftekle aynı tat ve kıvamda olduğunu belirttiler.

Business Insider’a konuşan 3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı. Şalunov bu yöntem sayesinde, gelecekte uzayın derinliklerine yapılacak yolculuklarda ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi.