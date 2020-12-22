Uzay İstasyonuna İş Gezileri 2021'de Başlıyor

2021'de Uzay İstasyonuna iş gezileri başlıyor. Axiom Space isimli bir şirket önümüzdeki dönemde bazı müşterilerini uzaya fırlatmak ve böylelikle uzay turizmini başlatmak istiyor. Şirketin bir diğer planı ise yeni Görevimiz Tehlike filmi için Tom Cruise'u uzaya fırlatmak.

Giderek daha fazla şirket, astronot olmayan insanları uzaya götürmek için planlar yapıyor. Uzay turizmi büyüyen bir alan ancak onun izinden giden başka bir sektör daha var: uzayda çalışmak (sadece astronotlar için değil).

Bu kısa vadeli planlara liderlik eden ana şirketlerden biri olan Axiom Space, uzay istasyonu hizmet sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. Axiom, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) deneyim ve bilgi birikimine sahip kişiler tarafından yönetiliyor. Ayrıca şirketin özel müşterileri adına ISS'de astronotlar yardımıyla Ar-Ge misyonlarını yürüttüğünü belirtelim.

2021'de Uzay İstasyonuna iş gezileri başlıyor

Axiom Space, 2021'den itibaren özel sektör çalışanlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna taşımayı planlıyor ve ayrıca hizmetten çekildikten sonra yörüngedeki ISS'in yerini alacak yeni bir ticari uzay istasyonu inşa ediyor. Hatta Görevimiz Tehlike film serisi için Tom Cruise'u uzaya göndermeyi ve yeni film için bazı sahneleri uzayda çekmeyi planlıyor.

Axiom Space'in Baş İşletme Ofisi Amir Blachman tarafından yapılan açıklamalarda, "ISS'in yerini alacak yeni ticari uzay istasyonunu inşa ederken, kendi görevlerimiz için uzaya mürettebat da gönderiyoruz. Dört astronotlu mürettebatla ilk görevimiz 12 ay sonra başlayacak. Bu mürettebatı 2021'de, başka bir mürettebatı 2022'de, iki mürettebatı 2023'te, dört mürettebatı ise 2024'te fırlatacağız" diyor.

Mürettebata ihtiyaç duyulmadan geminin otomatik bir şekilde idare edilmesinin hayati önem taşıdığına değinen NASA Keşif ve Görev Planlama Şefi Nujoud Merancy, "Ay mimarisi hakkında konuşmaya başladığınızda, mürettebat olmadan bazı görevleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla işlerin yerden kumanda ederek sürdürülmesi ve Ay'daki robotik yeteneğinin geliştirilmesi ideal durum gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Amaç, mürettebat süresini ve mürettebat bakımını en aza indirmeye çalışmaktır, böylece göreviniz ne olursa olsun, zamanınızı araştırma yapmak kullanabilirsiniz" ifadelerini kullanan Merancy, arayüzlerin basitleşmesi ve uzay görevlerinin herkese hitap edebilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.