Seferberlik İlan Edildi: Uzay İstasyonundaki Sızıntının Nedeni Çözülemedi

NASA ve Rus uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı bir uzay aracındaki sızıntının nedenini hâlâ araştırıyor ve üç mürettebatı istasyondan güvenli bir şekilde Dünya'ya döndürme planı üzerinde çalışıyor.

Şu anda ISS'de yedi mürettebat var ve bunlardan üçünün geçen hafta bir sızıntıya neden olan Soyuz uzay aracında seyahat etmesi planlanmıştı. NASA TV'deki video, uzay aracından sızan soğutma sıvısını dramatik görüntülerle gösterdi ve daha sonra Soyuz'un içindeki sıcaklıkların yükseldiği doğrulandı.

Roscosmos'un başkanı Yury Borisov, bir basın toplantısında ajansın ISS mürettebatının sağlığı hakkında "korkusu olmadığını" ve Soyuz gemisindeki sıcaklıkların artık dengelendiğini söyledi.

Üç Mürettebat Dünya'ya Nasıl Geri Getirilecek?

Şimdi asıl mesele, ISS'deki astronotların Dünya'ya nasıl geri gönderileceği çünkü soğutma sıvısı sızdırdığı için Soyuz'u kullanmaları pek olası görünmüyor. Şu an ellerindeki en dikkate değer seçenek, astronotları eve getirmek için başka bir Soyuz gemisinin ISS'e gönderilmesi yönünde.

Mart ayında fırlatılması planlanan bir Soyuz var ve bu fırlatma, uzay aracının istasyona mürettebatsız olarak gönderilmesi ve dolayısıyla üç mürettebat üyesini Dünya'ya geri getirmesi için Şubat ayına çekilebilir. NASA, Roscosmos'un bu olasılığı araştırdığını ancak henüz kesin planları doğrulamadığını söylüyor.

Bir diğer önemli nokta ise iki kurum da sızıntının nedenini araştırıyor. Gezegenler bir asteroitten arta kalan bir enkaz alanından geçerken, Dünya yakın zamanda yıllık ikizler meteor yağmurunu yaşadığından, sızıntının bir meteoroid çarpmasından kaynaklanmış olabileceğine dair şüpheler vardı ancak Soyuz'daki sızıntı Geminid meteoroidlerinin hareket ettiği yönde olmadığı için durum böyle değil gibi görünüyor. NASA ve diğer uzay ajansları, Geminidlerle ilgisi olmayan bir asteroit çarpması olabileceğinden veya tamamen farklı bir sorun olabileceğinden, sızıntının nedeninin ne olduğunu belirlemek için hâlâ çalışıyorlar.