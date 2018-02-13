Uzay Kıyafetleri Yerine Astronot Fırını Geliştiriyorlar

Başlığı görünce ne alaka dediniz tahminen ancak sizce de resim minik bir uzay gemisinden çok mikrodalga fırını çağrıştırmıyor mu? Usta bana az pişmiş bir astronot çek!

Genesis Engineering, uzay istasyonlarının dışında gerçekleştirilen görevler için astronotların kıyafete değil, mini bir uzay aracına ihtiyaç duyduklarını savunuyor. Uzaya meraklı olanlar bilir, astronotlar o havalı giysileri giyip çıkarırken resmen yaşlanıyor. Bu durumun önüne geçmek ve daha pratik bir çözüm geliştirmek isteyen mühendislik firması, uzaktan kontrol edilebilen bu fırınımsı mini uzay araçlarını tasarlıyor.

Özel tasarım kıyafetlerin yeterince güvenli olamayacağını savunan şirket, astronotların uzayda daha rahat ve güvenli hareket etmesi için bu tasarımların hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Ama tabi her tasarımda olduğu gibi bunda da olumsuz yanlar mevcut. Örneğin, hareket kabiliyeti. Ayrıca robotik kolların arızalanması gibi durumların da göz önüne alınması, bu mini uzay araçlarının şaka bir yana astronotları pişirmemesi için olası durumda acil çıkış planlaması gibi çok sayıda olası durum söz konusu.

Gerçi zaten adamlar da yarın atın giysileri bunu kullanın demiyor. Geliştiriyoruz diyor. Bakalım sonucunda ortaya neler çıkacak. Editörün önerisi, umarım fırına benzemez (!)