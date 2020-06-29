Uzay Kokulu Parfüm için Kitlesel Fonlama Başlatıldı

Uzayın nasıl koktuğunu merak ediyor musunuz? Ne yazık ki bunu deneyimleyebilmek pek mümkün değil. Öte taraftan Eau de Space olarak adlandırılan yeni bir girişim tarafından başlatılan kitlesel fonlama uzay kokulu parfüm ile birlikte bu tecrübeyi deneyimleyebilmenize yardımcı olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Uzay Nasıl Kokuyor? İşte Uzay Kokulu Parfüm!

Eğer uzayın nasıl koktuğunu merak ediyorsanız Eau de Space bu merakınıza yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Eau de Space Ürün Müdürü Matt Richmond yaptığı açıklamada parfümdeki kokunun Steve Pearce tarafından geliştirildiğini açıkladı. Bir kimyager olan Steve Pearce, aynı zamanda Omega Ingredients şirketinin kurucusu. Bu şirket ise doğal aromaların en yüksek kalitede üretilmesine, en azından internet sitesi öyle diyor, odaklanıyor.

NASA ile yapılan iş birliği ile geliştirilen bu kokunun üretilmesi yaklaşık dört yıl sürdü. Aslında bu kokunun üretilmesinin temel amacı da astronotların yörüngeye çıkmadan önce eğitilmesinin bir parçası olarak kullanılmaktı. Yani bir anlamda uzayda nelerle karşılaşacaklarını önden göstermek de diyebiliriz.

"Bu, silahla yapılan atış sonrası gelen bir koku gibi. Dumanlı ve yanmış olmasının yanı sıra neredeyse acı bir koku." - Peggy Whitson (2002 CNN açıklaması)

Richmond açıklamasının devamında astronotların bu kokuyu barut, yanmış biftek, ahududu ve rom karışımı bir şekilde ifade ettiğini belirtti. Eğer bu parfümden almak isterseniz 29 dolar / adet fiyat etiketinin bulunduğunu da hatırlatalım. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Richmond ayrıca benzer bir deneyim sunması hedeflenen ay kokusu üzerinde çalıştıklarını da belirtti.