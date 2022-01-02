Uzay Kolonileri Yamyamlığa Başvurulabilir: Endişelendiren Açıklama!

Bilim insanlarına göre uzay kolonileri gelecekte yamyamlığa başvurabilir. Uzmanlar daha şimdiden yiyecek sorunları ile karşı karşıya kalınmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Bu da onları yamyama dönüştürebilir.

Edinburg Üniversitesi Astrobiyoloji Profesörü Charles Cockell, uzayda koloniler kurulduğunda özellikle tarım ile ilgili planlarda beklenmedik sonuçlar doğarsa kolonicilerin büyük bir felaket ile karşılaşabileceğini dile getirdi.

Uzay Kolonileri Birbirini Yemek Zorunda Kalabilir

Metro'ya konuşan Cockell, astronotların Jüpiter'in uydusu Callisto, Satürn'ün uydusu Titan gibi yerleri kolonileştirmeye çalıştığında karşılaşması yüksek ihtimal olan bazı zorluklara karşı uyarılarda bulundu.

Cockell özellikle tarım ve mahsul sistemlerinin başarısız olması ve kolonicilerin Dünya'dan yeterince tedarikli gelmediği durumda çok korkunç bir sonuç ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Dünya'dan yeterince uzak olunduğunda ya da Dünya'ya dönmek mümkün olmadığında yiyecek tedarik etmek mümkün olmayabilir.

Profesör, bu olasılığı daha da iyi bir temele oturtmak için John Franklin'in 1845 yılında Kuzey Kutbu'nda yaptığı ve mürettebatın birbirini yemesine neden olan olaya dikkat çekti. Franklin'in mürettebatı, 19. yüzyılın sonlarında Kuzeybatı Geçidi'ni bulmaya çalışıyordu.

Mürettebat, o zaman her alanda en gelişmiş teknolojileri kullanılıyordu. Yiyecekleri konserve halinde saklayan mürettebat, Kuzeybatı Geçidi'ni ararken kayboldu ve en sonunda yamyama dönüştü.

Cockell, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mürettebatın konserve yiyecekleri vardı ama yine de kayboldular, mahsur kaldılar ve en sonunda yamyam oldular. Yani en iyi teknolojiyle bile izole edilmiş insan toplulukları çok kısa süre içinde yozlaşabilir" ifadelerini kullandı ve açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Callisto'ya (Jüpiter'in uydusu) bir grup insan gönderirseniz işler ters gitmeye başlar ve bitki büyüme modülü bozulur ise hayatta kalmanın başka bir yolu yoksa birbirlerini yemeye başlarlar."

Uzun Test Sürecinden Geçilmeli

Bu oldukça kasvetli bir tahmin gibi görünebilir ama Cockell'in açıklaması aslında bir tür uyarı görevi üstleniyor. Kolonicileri Dünya'dan uzak yerlere fırlatmadan önce mahsul sistemlerinin uzun süre boyunca test edilmesi ve sistemin kusursuz hale getirilmesi gerekiyor.

Cockell'in uzay kolonileri ve yamyamlık bağlantısına ilişkin açıklamasının sonunda da aslında bu uyarı çok net görülüyor: