Uzay Madenciliğinde Devrim Yaratacak Teknik: Yeniden Kullanılabilir Roketler

Bundan sadece 20 yıl önce uzay alanı neredeyse tamamen devletlerin kontrolü altındaydı. Ancak SpaceX gibi şirketlerin tekrar kullanılabilir roketler üretmesinin hemen ardından, sivil platformlar da uzay rekabetinde söz sahibi olmaya başladı. Elbette Falcon Heavy roketlerinin burada yadsınamaz bir role sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte uzay alanında heyecan yaratacak haberimizin detayları.

Uzay madenciliği hakkında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi de özellikle tekrardan kullanılabilir roketler sayesinde uzayda hareket etmenin çok daha kolaylaşacağını ifade etti.

Yeniden kullanılabilir roketler maliyeti büyük oranda düşürüyor

Uzay çalışmalarını çok daha mümkün hale getiren yeniden kullanılabilir roketler, ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaşacak. Bu sayede üzerinde çok ciddi bir maden olduğu düşünülen göktaşlarından önemli bir gelir elde edilmiş olacak.

Bu işin sivil örgütlenmesine değinen Gölbaşı, “SpaceX şirketinin misyonlarından biri de Mars’a yapılacak bir yolculuğu imkânlı kılmak. Mars’ı dünyalaştırma projesi Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından ciddiye alınan ve üzerine çeşitli araştırmaların yapıldığı bir proje. Tekrar kullanılabilir roketler Mars görevlerinin ‘ulaşım’ ayağını sağlamak için geliştiriliyor” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Orhan Gölbaşı, tekrar kullanılabilir roketlerin gezegenler arası yolculukta büyük önem arz ettiğini de söyledi. Ancak kendisinin yakındığı bir konu da bulunuyor. Türkiye'deki işadamlarının uzay alanına yeterli önem göstermediğinden bahsediyor. Peki sizce de yeniden kullanılabilir roketler konusunda, Türkiye'de ne tür faaliyetler yürütülebilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.