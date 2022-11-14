Amerika'nın Gizemli Uzay Uçağı Üç Yıl Aranın Ardından Karaya İndi

Amerika, gizli savaş teknolojileri konusunda bilinmez bir kutu olarak öne çıkıyor. Bunun son örneklerinden biri olan "uzay uçağı" geçtiğimiz günlerde uzun süren görevinden geri döndü.

Kenedy Uzay Merkezi'ne iniş yapan uzay uçağı, Atlas V roketiyle fırlatıldığı Mayıs 2020 tarihinden beri aralıksız olarak 908 gün boyunca alçak Dünya yörüngesinde görevde kaldı.

Uzay Uçağı Ne İşe Yarar?

Adından da anlayabileceğiniz üzele Amerika'nın bir süre önce görevden dönen son teknoloji aracı, hem uzay mekiklerinin hem de uçakların önemli özelliklerine sahip.

Bir uzay mekiği gibi roket ile uzaya fırlatılan uzay uçakları, alçak dünya yörüngesine yerleştikten sonra uzun süre boyunca burada kalabiliyor. Fakat uzay uçakları, mekiklerin aksine aynı uçaklar gibi yatay iniş yapabiliyor.

Son yıllarda SpaceX'in geri döndürülebilen roketleri adından söz ettirse de uzay uçaklarının önemli bir avantajı bulunuyor. Roketlerin aksine uzay uçakları tonlarca ağırlıktaki yükü alçak Dünya yörüngesinde uzun süreler boyunca sorunsuzca taşıyabiliyor.

İçerisinde herhangi bir mürettebat bulunmadığı bildirilen araç, 908 günlük görevini tamamladıktan sonra Kenedy Uzay Merkezi'ndeki bir gara çekildi. İçerisine bir dizi deney düzeneği yüklenen araç, yörüngede kaldığı süre boyuna güneş enerjisi temelli bazı yeni teknolojileri test etti.

Uzay Savaşları Çağı Mı Geliyor?

Uzay uçakları yalnızca Amerika'ya özgü değil. Son yılların yükselen devi Çin, geçtiğimiz günlerde kendi tekrar kullanılabilir uzay uçağını alçak yörüngeye fırlatmıştı.

Genellikle bilimsel amaçlarla kullanılan bu araçların gelecekte farklı amaçlarla da kullanılabileceği düşünülüyor. Özellikle yakın gelecekte gerçekleşebilecek olası bir uzay savaşında üs görevi görmesiyle birlikte uzay uçakları önemli bir noktaya yerleşebilir.

Devletlerin en gizli teknolojileri arasında yer alan uzay uçaklarının özellikleri hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor.