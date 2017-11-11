Uzay Ülkesi Asgardia Fırlatılmaya Hazır

Nanobilim alanında uzman Rus bilim adamı Dr. Igor Ashurbeyli tarafından yürütülen ve insanoğlunun uzayı kolonileştirmesi için atılan ilk adım olarak gösterilen Asgardia, bugüne kadar internet üzerinden yürüyordu. Asgardia’nın uzaydaki ilk adımı olması için geliştirilen Asgardia-1 isimli uydunun ise bugün itibarıyla uzaya gönderileceği açıklandı.

Yaklaşık iki yıl önce UNESCO Bilim ve Uzay Komitesi üyesi ve Aerospace International Research Center adlı uluslararası uzay araştırma kurumunun kurucusu Dr. Igor Ashurbeyli tarafından ortaya atılan Asgardia, kendini uzayda kurulan ilk devlet olarak ilan etmişti. O günden bu yana internet üzerinden vatandaşlık başvuruları da alan Asgardia, vatandaş sayısını 100.000’e ulaştırarak, tanınabilir bir ulus olmayı da hedefleri arasına koymuştu.

Gerçek manada bir uzay ulusu olmak için uzaya da çıkmaları gerektiğini söyleyen Asgardia projesinin yöneticileri, bir süredir üzerinde uğraştıkları Asgardia-1 isimli uydunun yapımını da yakın zaman önce tamamlamışlardı. Ekmek boyutunda olan ve küpuydu olarak isimlendirilen uydu türünün içerisine dahil edilen Asgardia-1, hem ulusun uzaydaki somut göstergesi olacak hem de kolonileşmenin ilk adımını temsil edecekti.

Bugün itibarıyla NASA’nın Virginia’da bulunan Wallops Uçuş Tesisleri’nden Orbital ATK Cyngus isimli roketle fırlatılacağı açıklanan uydunun fotoğrafları da paylaşıldı. Üzerinde “Asgardia Uzay Krallığı” yazısı da bulunan uydunun, Asgardia ülkesine ait çeşitli dosyaları barındırdığı söylendi. Asgardia’nın bayrağı, ulusal anayasa, vatandaşlara dair bilgiler gibi 18,000’den fazla dosyanın bulunduğu uydunun, 100,000’den fazla vatandaşa dair bilgileri barındırdığının da altı çizildi. İnsanlık için mütevazi olsa da daha büyük adımların öncüsü olabilecek bu projenin uzaya fırlatılış anlarını da hemen aşağıdaki canlı yayından izleyebilirsiniz.

Güncelleme: Asgardia-1'i uzaya taşıyacak Cygnus roketinin hava koşulları sebebiyle kalkış yapamasının ardından, fırlatma Pazar günü TSİ 17.14'e ertelendi. Yine fırlatma anını NASA TV üzerinden görmeniz mümkün.