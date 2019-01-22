Uzaya Fırlatılacak KILIÇSAT ile Türk Gemileri Daha Güvende

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN'ın öncülüğünde başlatılan yeni proje KILIÇSAT kapsamında gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri daha kolay bir şekilde görüntülenebilecek. Böylelikle Türk gemileri daha güvenli yolculuklar yapabilecekler.

Özellikle son yıllarda sürdürülen uydu teknolojileri başarısına bir yenisi daha ekleniyor. ASELSAN'ın başlattığı Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT) ile seyir halindeki gemilerin verileri toplanarak bilgilerinin tamamına erişim sağlanacak. ASELSAN koordinasyonundaki proje; Gümüş Uzay Savunma Havacılık, Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek.

X-Bant LNA (Düşük Gürültülü Yükselteç) ile uzayda toplanacak bilgiler, AIS (Automatic Identification System-Otomatik Tanımlama Sistemi) sayesinde yer istasyonunda birleştirilecek. Böylelikle gemilerin anlık görüntülerini izleyebilecek olan Savunma Sanayii Başkanlığı, bu amaca hizmet edecek bir küp uydu geliştiriyor.

KILIÇSAT İhracat Ürünü Haline Gelebilir

Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yapacağı yer istasyonuyla, üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenmiş olacak. 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanan KILIÇSAT'ın başarılı olması ve gemilerin bilgilerini doğru bir şekilde iletmesi halinde dış pazarda da boy gösterebileceği düşünülüyor. Ancak ilk olarak Düşük Gürültülü Yükselteç'in uzayda kalifiye edilmesi gerekiyor.