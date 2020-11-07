Uzaya Gidecek İlk Milyarder İçin Uçuş Tarihi Verildi

Elon Musk'tan önce uzaya gidecek ilk milyarder için uçuş tarihi verildi: Richard Branson, dünyada bir ilki gerçekleştirilebilir. Branson'ın kurucusu olduğu Virgin Galactic, NASA eğitimlerine gerek duymadan insanları uzay turizmine dahil edebileceğini düşünüyor.

Yakın gelecekte para yatırdığı bir uzay gemisiyle yolculuğa çıkma sözü veren Elon Musk ve Jeff Bezos'un da dahil olduğu uzay sever milyarderler grubuna bir başka isim daha katılıyor: 70 yaşındaki Richard Branson.

Heyecan arayan İngiliz milyarder Richard Branson 2004 yılında, özel olarak geliştirilmiş uzay aracı sayesinde herkesin astronot olabileceği Virgin Galactic'i kurmuştu. Bu şirketin uçuşları için NASA eğitimi gerekmiyor ve uzayın her köşesine saatte 2,500 millik bir yolculuk yapabileceğinizi söylüyor. Virgin Galactic kurucusu Branson ise bizzat kendisinin müşterilerin ödeme yapmasından önce yolculuğa çıkacağını söylüyor.

Virgin Galactic eski CEO'su Branson ise geçtiğimiz on yılda dünya dışı yolculuk için onlarca farklı tarih paylaştı ancak hiçbirinde sözünü tutamadı. Dünya yörüngesini dolaşması için uzay aracı inşa etmek görünenden daha zor olabilir.

Halihazırda Bezos'un şirketi Blue Origin, yörünge altına gönderilecek uzay turizmi roketi üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte Musk'ın şirketi SpaceX ise Dünya'nın yörüngesine astronotları ve belki de günlerce süren görevlerde turistleri taşımaya odaklanıyor.

Elon Musk'tan önce uzaya gitmek isteyen milyarder

Geçtiğimiz Perşembe günü Virgin Galactic, Branson'un uçuşu için yeni bir tarih daha belirledi: 2021 Ocak ve Mart arası. Virgin Galactic'in yeni CEO'su Michael Colglazier'den gelen bu açıklama, yatırımcı Branson'un uzaydaki ilk milyarder olmasının önünü açıyor.

Halihazırda 70 yaşında olan Richard Branson bu özel uzay uçuşuyla dünyada bir ilki gerçekleştirebilir. Bu seyahat, Virgin Galactic'in neredeyse herkesi güvenle uzaya taşıması için güzel bir reklam olacak gibi gözüküyor. Ancak uzay turizmi odaklı bu şirketin daha önce bazı olumsuz sonuçlarla karşılaştığını unutmamak lazım.

Virgin Galactic'in ilk trajedisi 2007 yılında yaşanmıştı. Şirketin mühendislik ve üretim ortağı olan Scaled Composites çalışanları tarafından yürütülen roket motoru testinde üç kişi ölmüş ve birkaç kişinin ağır şekilde yaralandığı açıklanmıştı. Bu kaza havacılık ve uzay güvenliği uzmanlarının sert eleştirilerine ve federal yetkililerin soruşturma açmasına sebep olmuştu.

Virgin Galactic'in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yörünge fırlatışı, uzay turizminin para kazandırıp kazandırmayacağı yönündeki söylentilere de cevap olacak. Peki ya siz özel bir şirket tarafından geliştirilen araçla uzay turizmine katılmak ister misiniz?