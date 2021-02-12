Uzaya Gidecek Türk Astronot İçin Şartlar Belli Oldu!

Uzaya gidecek Türk astronot için gereken şartlar belli oldu. Peki, uzaya gidecek astronotların sahip olması gereken nitelikler neler? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Uzaya Gidecek Türk Astronotun Sahip Olması Gereken Özellikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda Türk Uzay Ajansı programını açıklamıştı. Program kapsamında Türkiye'den bir astronotun yeterli eğitimleri aldıktan sonra uzaya gidecekleri belirtilmişti. Programın açıklanmasının ardından uzaya gidecek astronotların hangi kriterlere sahip olması gerektiği oldukça merak ediliyordu.

AA muhabiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından konuya ilişkin bazı bilgiler edindi. Edinilen bilgilere göre uzaya gidecek kişilerin öncelikle havacılık alanında tecrübesi olması gerekiyor. Havacılık tecrübesinin yanı sıra vatandaşların havacılık ve uzay ile spor ve psikoloji alanlarında uzman olmaları gerekecek. Bunların haricinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olunması şartı aranıyor.

Uzaya gidecek adaylarda bilim, teknoloji, spor, psikoloji gibi alanlarının yanı sıra fiziksel özellikler de aranacak. Uzay aracında uçmak ve uzay yürüyüşlerini gerçekleştirebilmek için adayların antropometrik gereksinimleri sağlaması lazım. Astronot adaylarının gerekli şartları sağlayıp sağlamadıkları test edilecek.

Aktarılan bilgilere göre yakın ve uzak görme keskinliğinin her iki gözde de 20/20 seviyesinde olması veya birtakım cerrahi işlemler sonucunda bu seviyeye getirilmesi bekleniyor. Ayrıca astronot adaylarının alkol ve sigara kullanmaması, herhangi bir hastalık ya da psikolojik rahatsızlığının olmaması gerekiyor. Aranan şartlarda normal eklem ve kemik yapısına sahip olamk, uzay görevini başarıyla tamamlayabilecek kişisel, ruhsal ve zihinsel kabiliyetlere sahip olmak yer alıyor.

Söz konusu özelliklere sahip olan kişilerin tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bazı eğitimleri tamamlaması gerekecek. Eğitimin verileceği kurum, aranan şartlara sahip olan kişiler arasından üç aday seçecek. Paylaşılan bilgilere eğitim yaklaşık olarak 2 yıl sürecek. Eğitim sürecini "en başarılı" olarak tamamlayan aday seçilecek ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere uzaya gönderilecek.

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