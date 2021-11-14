Blue Origin'le Uzaya Giden Yolcu Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Uzaya gitti, uçak kazasında hayatını kaybetti. Blue Origin'in en yeni astronotlarından biri olan 49 yaşındaki Glen de Vries, Ekim ayında aktör William Shatner ile birlikte uzay yolculuğundan sağ çıktı. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra, Perşembe günü New Jersey'de küçük bir uçak kazasında öldü.

Geçen ay Jeff Bezos'un Blue Origin tarafından başlatılan bir uçuşta aktör William Shatner ile uzaya uçan 49 yaşındaki girişimci Glen de Vries, Perşembe günü New Jersey'de yaşanan uçak kazasında öldü.

Blue Origin tarafından tweetlenen bir açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duymak bizi harap etti. Tüm Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına çok fazla yaşam ve enerji getirdi. Havacılığa olan tutkusu, hayır işleri ve mesleğine olan bağlılığı uzun süre saygı ve hayranlıkla anılacaktır.” denildi.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Uzaya gitti ama uçak kazasında hayatını kaybetti

Tek motorlu Cessna 172'nin kazası dün öğleden sonra Hampton Township, Kemah Gölü'ndeki New Jersey eyalet parkının yakınında meydana geldi. İki ölümün kimlikleri -de Vries ve New Jersey havacılık şirketi sahibi Thomas Fischer- New Jersey Eyalet Polisi tarafından açıklandı.

De Vries, ortağı olduğu teknoloji şirketi Medidata Solutions'ın ana şirketi Dassault Systèmes'de yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısıydı.

New York merkezli Dassault Systèmes yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz ve desteğimiz Glen'in ailesine gidiyor" dedi ve de Vries'in yorulmak bilmeyen enerjisi, empatisi ve öncü ruhunun onu tanıyan herkes üzerinde iz bıraktığını da sözlerine ekledi.

"Glen'i gerçekten özleyeceğiz, ancak paylaştığımız hayalleri yaşamaya devam ediyor: yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki ilerlemeyi onun kadar tutkuyla sürdüreceğiz." ifadeleri de başsağlığı mesajında yer aldı.

Dört kişilik Cessna, geçtiğimiz 11 Kasım saat 16.00 sıralarında New York şehrinin 40 mil kuzeybatısında ormanlık bir alanda düştü. Bölgeye giden polisler, iki adamdan hangisinin pilotluk yaptığını henüz tespit edemedi. (de Vries yaklaşık 10 yıllık özel bir pilottu ve Fischer, Fischer Aviation uçuş okuluna sahipti.)

De Vries, New Shepherd uzay gemisinde bir koltuk için ne kadar ödediğini açıklamadı. Ancak miktar ne olursa olsun, Dünya'ya döndükten sonra de Vries buna değdiğini söylemişti.