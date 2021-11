Blue Origin'le Uzaya Giden Yolcu Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Uzaya gitti, uçak kazasında hayatını kaybetti. Blue Origin'in en yeni astronotlarından biri olan 49 yaşındaki Glen de Vries, Ekim ayında aktör William Shatner ile birlikte uzay yolculuğundan sağ çıktı. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra, Perşembe günü New Jersey'de küçük bir uçak kazasında öldü.

Blue Origin tarafından tweetlenen bir açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duymak bizi harap etti. Tüm Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına çok fazla yaşam ve enerji getirdi. Havacılığa olan tutkusu, hayır işleri ve mesleğine olan bağlılığı uzun süre saygı ve hayranlıkla anılacaktır.” denildi.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs