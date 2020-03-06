Uzayda 10 Günlük Tatil için Ne Kadar Ödeyeceğiz?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde kurulan uzay turizmi şirketi Axiom, yaptığı açıklama ile önümüzdeki yıldan itibaren uzay turizmi faaliyetlerine başlayacağını duyurmuştu. SpaceX ile ortaklık imzalayan şirket, bugün itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün geçirmenin maliyetini açıkladı.

Sabah saatlerinde açıklama yapan Axiom, SpaceX ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay turizmi yapacaklarını söylemişti. SpaceX tarafından geliştirilen Dragon Crew kapsülü sayesinde, istasyona insan taşıyabileceklerini aktaran şirket, işi biraz ileri götürdüklerini belirtmişti. Normalde Axiom, uzay sınırına kadar yükselen ve geri gelen uçaklarla uzay turizmi planlıyordu. Uzay sınırına kadar yükselerek geri gelecek araçları bir kenara bırakan Axiom, direkt olarak istasyona gideceklerini kaydetti.

7 Mayıs tarihinde SpaceX Dragon Crew kapsülünün başılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot götürmeyi başarması ile projelerini hızlandıracaklarını söyleyen yetkililer, ilk uçuşun tarihini de vermişlerdi. 2021 itibarıyla uçuşlara başlayabileceklerini kaydeden Axiom, uzay turizmi sürecini açıkladı.

Uzayda 10 günlük tatilin maliyeti nedir?

Axiom yaptığı açıklama ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün kalmanın maliyetinin 55 milyon doları geçebileceğini söyledi. Bu parayı ödemeyi göze alanları 15 günlük bir eğitimden geçireceklerini aktaran şirket yetkilileri, sonrasında uygun zamanda uzay turistlerini taşıyacaklarını aktardılar.

15 günlük eğitim sonrasında SpaceX Dragon Crew kapsülüne binecek olan turistlerin, istasyona bağlanacakları ve istasyon içerisinde 10 gün geçirecekleri belirtildi. Bu 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bazı prosedürlerin olduğu ve bunların öğrenilmesi gerektiği belirtildi.