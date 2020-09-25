Uzayda Çöp Birikintisi: Uzay Kalıntıları Uydulara Zarar Verebilir

Gökbilimciler tarafından yapılan araştırmaya göre uzayda çöp birikintisi sorunu yaşıyoruz. Uzaydaki küçük kalıntılar yüzünden uydular zarar görebilir ve pek çok sistemi devre dışı bırakmak zorunda kalabiliriz.

Warwick Üniversitesi gökbilimcileri, uzaydaki enkazlar yüzünden uyduların mevcut ve gelecekteki operasyonları için tehdit altında olduğunu söylüyor. Gezegen yörüngesinde yüzen uzay çöpleri; iletişim, navigasyon ve hava durumu izleme için gerekli olan uydulara zarar verebilir.

Gökbilimciler jeosenkron yörüngesindeki nesneler üzerinde bir araştırma yaptılar ve tespit edilen kalıntıların yüzde 75'inden fazlasının daha önce uydu kataloglarına kaydedilmediğini buldular. Bu, yörüngede şu anda takip etmediğimiz ve aktif uydular için risk oluşturabilecek önemli miktarda çöp birikintisi olduğunu gösteriyor.

Uzayda çöp birikintisi sorunu tehlike saçıyor

Uzayda çöp birikintisi sorunu günümüzde kullanılmayan eski uydulardan veya daha önceden atılan roketlerin ekipmanları gibi araçların parçalanmasından kaynaklanıyor. Bu nesneler yüksek hızlarda hareket ediyor olabilecekleri için gökyüzünde kalıntı haline gelmiş lekeler bırakabilirler.

Araştırmacılar küçük enkaz parçalarının problemini anlamak için, büyük teleskoplarla bu nesnelerin tespit edilmesi ve daha fazla gözlem yapılması gerektiğini söylüyor: “Mümkün olan her yerde büyük teleskoplarla jeosenkron bölgesini gözlemlemeye devam etmemiz önemli.”