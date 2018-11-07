Uzayda Geğirirseniz Ne Olur? İşte Eski ISS Komutanının Cevabı

Uzayda bulunmak insan vücudu üzerinde akla hayale gelmeyecek etkiler yaparak, neden uzay boşluğunda yaşayamayacağımızı bizlere tekrar tekrar göstermişti. Uzayda geğirme konusuna verilen bir cevapsa uzayın etkilerine dair bir başka örnek oluşturdu.

Uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi olan uzayda geğirmek, en sonunda Twitter üzerinden eski Uluslararası Uzay İstasyonu Komutanı Chris Hadfield’e soruldu. Yaklaşık bir hafta sonra cevap veren Hadfield, uzayda geğirmek mümkün değil, cevabını verdi. Hadfield’in yaptığı açıklamaysa şu şekilde oldu: “Midenizdeki hava, yemek ve sıvıların topak topak baloncuklar oluşturmaları sebebiyle uzayda geğirmezsiniz.” İşi biraz daha ileri götüren Chris Hadfield, “Eğer uzayda geğirmeye çalışırsanız, bütün malzemeler ağzınıza gelir ve sıkışan hava sebebiyle dışarı çıkamayacaklarından, orada sıkışıp kalabilirler” açıklamasını yaptı.

Hava, elbette midenizden ve ağzınızdan dışarı çıkabilir; ancak sorun yerçekimi eksikliği olarak gösterilebilir. Dünya'da, midenizde sıkışmış gazınız olduğunda gaz, yemek ve sulardan daha hafif olduğu için yukarıya doğru yükselebilir. Yer çekimi olmayan yerdeyse yukarı yükselemez. Aşağıdaki videoda, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sıvıların içine bir tür tablet koyma deneyinde olduğu gibi gazlar, midenizde sular ve yemeklerle birleşir. Kısaca uzayda geğirmek istediğinizde ağzınıza videodaki gibi bir kütle gelir.

2016 yılında NASA Mühendisi Robert Frost ise Quora’da bu soruya şöyle cevap vermişti: “Uzayda geğirdiğinizde, bu daha çok ‘sıvı geğirme’ oluyor. Sanki bir tür asidik reflü gibi.” Daha önce başka NASA görevlileri ve astronotlar da konuya dair cevaplar vermişlerdi. İşin ayrıntılarını Chris Hadfield tüm gerçekliğiyle anlatmış oldu.