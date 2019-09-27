Uzayda Hayatın Sırları Ay'da Aranacak

Uzun bir süredir NASA başta olmak üzere birçok kuruluş uzayda hayatın olup olmadığını araştırıyor. Milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenlerde çeşitli hayat belirtileri bulunurken, Harvard Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan Abraham Loeb ilginç bir yere dikkat çekti.

Hatırlayacağınız üzere Samanyolu Galaksisi'nin dışından gelen devasa bir göktaşı son derece ilginç şekiller çizerek yoluna devam ediyordu. Bu göktaşından kopan bazı parçaların Ay gibi çeşitli uydulara düştüğü tahmin ediliyor.

Ay, balıkçı ağı görevi üstlenmiş olabilir

Samanyolu dışından gelen göktaşlarından kopan parçaların kısa bir süre sonra Ay'da birikmesi sonucunda, bazı yaşam formları oluşmuş olabilir. Ayrıca bu parçaların incelenmesi sonucunda Dünya dışı yaşam ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilir.

Abraham Loeb, bu konudaki iddiaları detaylandırarak açıkladı. Samanyolu galaksisinin çok uzak noktalarından gelen çeşitli göktaşları ve cisimler Ay yüzeyine patlayarak düşmüş olabilir. Etrafa dağılan parçaların milimetrik oranlarda olsa bile, bulunması gerekiyor. Bu parçaların bulunma ihtimali 30 milyonda bir.

Uzayda hayat olup olmadığı ile ilgili çalışmalar muhtemelen ilerleyen yıllarda çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. 3.4 milyar yıllık soyu tükenmiş yaşamın fosillerine benzer fosillerin yapı taşlarının Ay yüzeyinde bulunması, belki de uzaydaki yaşam ile ilgili önemli bir detayı gözler önüne serecektir.