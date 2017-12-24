Uzayda İlk Serbest Uçuşu Yapan Astronot Hayatını Kaybetti

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlattığı roketle birlikte 3 Şubat 1984 tarihinde uzayda serbest uçuşu gerçekleştiren ve hafızalara silinmeyen bir fotoğrafa imza atan Bruce McCandless, 80 yaşında hayatını kaybetti. Perşembe günü Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan McCandless'in ölüm sebebi açıklanmadı.

NASA ve uzay araştırmaları için 312 saatten fazla uzayda kalarak tarihe geçen ünlü ABDli astronot Bruce McCandless, "uzayda yürüyen adam" olarak da biliniyordu. 1984 tarihinde uzaya gönderilen rokette yer alan McCandless, Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. O görselde uzay mekiğinden ortalama olarak 100 metre uzaklaşmasıyla da büyük bir risk almıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamayla McCandless'in ölümünü duyuran NASA, astronotun uzaydaki görsellerini tekrardan paylaştı ancak ölüm nedenini açıklamadı. Ayrıca McCandless Dünya'ya tekrar döndüğünde "Neil Armstrong'a benzer bir şey söylemek istiyorum. Bu roketin fırlatılması Neil için küçük bir adım olabilir, ancak benim için büyük bir sıçramaydı." diyerek Neil Armstrong'a olan saygısını göstermiş ve bu işi ne kadar sevdiğini de vurgulamıştı.

Uzay hakkında çok fazla bilgi öğrenmemize sebep olan Bruce McCandless, işte bu şekilde uzayda yürümüştü: