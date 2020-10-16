Uzayda Oksijensiz Kalırsanız Ne Olur? İşte Korkutan Açıklama

Uzay boşluğunda oksijensiz kalmak hiçbir astronotun istemeyeceği bir durum. Ancak ISS'in oksijen tedarik sisteminde oluşan patlak yüzünden astronot ve kozmonotlar oksijensiz kalabilir. İşte Roscosmos'un kritik açıklaması.

Rus uzay ajansı Roscosmos geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rus segmentindeki bir modülde oksijen tedarik sisteminin başarısız olduğunu ancak mürettebatın tehlikede olmadığını söyledi.

Roscosmos sözcüsü verdiği demeçte, ISS'de yer alan Zvezda modülündeki oksijen tedarik sisteminin arıza yaptığını dile getirdi. Şu anda ISS'deki Amerikan segmentini kullanan Roscosmos, ikincil sistemin çalıştığını ifade etti. Rus Sözcü, "Hiçbir şey mürettebatın ve ISS'nin güvenliğini tehdit etmiyor" dedi ve sorunu çözmek için onarım çalışmasının başladığını ekledi.

Uzay boşluğunda oksijensiz kalma tehlikesi

Oksijen tedarik sistemindeki sorun, Rusya'nın Soyuz uzay aracının üç yeni bilim insanı teslim etmesi için uzay istasyonuna geldiğinde tespit edildi. Gemideki mevcut mürettebat sayısını altıya çıkarmayı planlayan uzay ajansları, şimdilik oksijeni verimli kullanabilmek adına astronot ve kozmonotların beklemeye alındığını belirtti.

Roscosmos, oksijen deposundaki bu sızıntının önemli olmadığını ve ISS'deki astronotlar için tehlike oluşturmadığını vurguladı. Sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını tespit edebilen ISS ekibi, yerçekimi olmayan bu ortamda oksijen tedarik sistemini tamir etmek zorunda. Ancak bu, ISS'deki oksijenin daha verimli kullanılması gerektiği anlamına geliyor.

Tüm bunlara rağmen emektar Rus kozmonot Gennady Padalka'dan farklı bir eleştiri geldi. Eski kozmonot Padalka'ya göre, ISS'deki Rus ekipmanının son kullanım tarihi çoktan geçmiş durumda. Uzayda geçirilen gün rekorunu elinde tutan Padalka, "Rus segmentinin tüm modülleri tükendi" dedi ve ekipmanın yalnızca 15 yıl kullanılması gerektiğini, bu oksijen tüpünün ise neredeyse yirmi yıllık olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşarken, ihtiyacınız olan birkaç temel şey bulunuyor. Aslında bunlar, Dünya'da da ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir: Nefes alabileceğiniz kadar temiz hava, su ve yiyecek gibi malzemeler. Ama Dünya'dan tamamen ayrı bir bölümde olduğunuzu düşünürsek, bu ekipmanların korunması ISS çalışanları için hayati öneme sahip.