Uzayda Parçalanan Gizemli Çin Uydusuna Ne Olduğu Bulundu

Uzayda parçalanan gizemli Çin uydusu eski bir roketle çarpışmış olabilir. Bu, bilim insanlarının sürekli olarak uyarıda bulunduğu uzay çöpleri problemi artık daha da derinleştiği anlamına geliyor.

Çin uydusu Mart ayında gizemli bir şekilde parçalanarak düzinelerce parçaya ayrıldı. Ancak şimdi bir Harvard astronomu muhtemelen ne olduğunu keşfetti: Rus roketi parçasıyla çarpıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri'nden gelen bir veri günlüğünde olası kazayı tespit eden Jonathan McDowell Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu, on yıl içinde doğrulanmış ilk büyük yörünge çarpışması gibi görünüyor" dedi.

Uzay Gücü sensörleri, Mart ayı ortasında Yunhai 1-02 adlı Çin uydusunun parçalanmasından kaynaklanan yeni enkaz tespit etti. Yunhai 1-02 ilk olarak 2019'da piyasaya sürülmüştü, yani nispeten gençti ve kendi kendine parçalanmayacak kadar iyi durumda olmalıydı.

Ancak Uzay Gücü, uzay enkaz kataloğunu Cumartesi günü yeni bir ipucu ile güncelledi. 1996'da fırlatılan Rus Zenit-2 roketinin parçası olan Object 48078, artık özel bir notla listeleniyor: "uyduyla çarpıştı."

McDowell bu yeni listeyi fark etti ve Twitter'da paylaştı. Yörünge verilerini gözden geçirdi ve Rus roket yığınının, Yunhai uydusunun tam olarak Yunhai'nin dağıldığı gün ve saatte birbirinden 1 kilometre yakın mesafeden geçtiğini buldu.

Rus ve Çin uzay araçlarının çarpışma olasılığı diğer kullanıcılar tarafından da mantıklı karşılandı. Her iki nesne de Dünya'nın etrafında bir mermiden daha hızlı dönüyordu, bu nedenle herhangi bir temas bir enkaz patlamasına yol açabilirdi. McDowell'a göre kaza, 37 parça enkaz yarattı ancak muhtemelen daha fazla kataloglanmamış parça olduğunu da ekledi.

