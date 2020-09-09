Uzayda Yaşam Bulabilmek İçin 10 Milyon Yıldızı Araştırdılar! Uzayda Yalnız Mıyız?

Gökbilimciler, Dünya dışında bir yerde yaşam belirtilerini tespit etmeye hevesliler ve buna ilişkin Avustralya'da güçlü radyo teleskopları kullanan araştırmacılar, uzayda bizden farklı yaşamların olup olmadığını taramak istedi.

Avustralyalı bilim adamları, bir tür uzaylı teknolojisinin varlığını gösteren sinyalleri tespit etme çabalarında 10 milyondan fazla yıldızı inceledi. 'Teknolojik gelişmelerin akıllı yaşamın bir işareti olduğuna inanıyorsak onları uzaktan tespit edebilmeliyiz' diye düşünen araştırmacılar herhangi bir yaşam belirtisi bulamadı.

Avustralya Astronomi Derneğinde yayınlanan çalışma, ekibin ileri yaşam belirtilerini nasıl aramaya başladığını açıklıyor. Oldukça teknik olsa da, araştırmacıların genel olarak medeniyet aradığını söylemek mümkün. Belirli bir teknolojik ilerleme düzeyine ulaşıldığında radyo dalgaları da istemsizce uzaya yayılır ve uzak mesafelerden tespit edilebilir.

Araştırmacılar Cevapladı: Uzayda Yalnız Mıyız?

Yine de araştırmacılar bu konuda karamsar değil. Çünkü yıldızlar ve gezegenleri Dünya'dan ne kadar uzaksa, bu sinyallerin bize ulaşması o kadar uzun sürebilir. Araştırmacılar 10 milyondan fazla yıldızın (ve muhtemelen bu yıldızların etrafında dönen dış gezegenin) taranmasında, yaşamın varlığına işaret edecek hiçbir şey duymadı.

Bu araştırmaya göre Avustralyalı bilim adamları, insanlarla benzer düzeyde teknik bilgi birikimine sahip bir uzaylı ırkı gösteren radyo dalgalarını tespit edemediler. Bizimle aynı teknoloji yolunu izlemeyen bir gezegende uzaylı yaşamının olabileceği de düşünülüyor. Peki ya siz Dünya dışı yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce uzayda yalnız mıyız?