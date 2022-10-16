Uzaydaki Tüm Zamanların En Büyük Patlaması Gerçekleşti

Dünya'dan bakıldığında oldukça sakin görünse de aslında içinde yaşadığımız evren oldukça karmaşık ve büyük olaylara sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde astronomların kaydettiği bir patlama bunu kanıtlar nitelikte. Açıklanan verilere göre şimdiye kadar kaydedilen en parlak gama ışını patlaması gerçekleşti.

BOAT (Tüm Zamanların En Parlağı) olarak isimlendirilen patlama, 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana geldi. Bir süpernova tarafından tetiklendiğine inanılan patlama 9 Ekim sabahı gözlenebilir evrendeki en parlak noktalardan biri oldu.

Tüm Zamanların En Büyük Patlaması!

Şili'de bulunan Gemini Güney Teleskobu ile tespit edilen patlama, bazı olağandışı X-ışını ve gama ışınlarının araştırmacılar tarafından gözlemlenmesiyle ortaya çıktı. Uzaklığı dikkate alındığında bu patlamanın şimdiye kadarki en parlak patlama olduğu varsayıldı. Henüz üzerinden birkaç gün geçmesi sebebiyle patlamanın doğası hakkında detaylar ortaya çıkmasa da araştırmacılar önemli bir şey keşfettiklerini düşünüyor.

Patlamanın 9 Ekim'de tespit edilmesi, gerçekleştiği tarihin bu olduğunu belirtmiyor. Çünkü ışık hızının sınırlı olması, patlamadan gelen verilerin uzun bir yolculuktan sonra teleskoba ulaştığını ifade ediyor. Aslında bu devasa patlama mesafesinden de tahmin edilebileceği üzere 2,4 milyar yıl önce gerçekleşti. Evrende uzun bir mesafe kateden fotonlar, evrenin en büyük patlaması hakkında bilgileri taşımaya devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Maryland Üniversitesi'nden Brendan O'Connor, “Patlama çok parlak ve çok yakın olduğundan dolayı, elimizde yüz yılda bir ele geçirilecek bir fırsat var. Toplanan bilgiler bize karanlık madde modellerimizi test etmekten kara deliklerin oluşumunu anlamaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak.” dedi.