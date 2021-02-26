Uzaydaki Güneş Paneli Dünya'nın Her Yerine Enerji Gönderecek

Uzaydaki güneş paneli, Dünya'nın herhangi bir bölgesine enerji gönderebilecek. Bilim insanları, uzaydan gezegenimizin her yerine elektrik gönderebilen güneş panelini test etti. Test süreci başarıyla gerçekleşti. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Uzaydaki Güneş Paneli Ne İşe Yarıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz yıl gizli X-37B uzay-çağından yörüngeye güneş paneli fırlatılmıştı. IndyTurk'teki habere göre uzaya fırlatılan güneş paneli, Dünya atmosferinden geçmeyen güneş ışığından gelen enerjiyi toplaması hedefleniyor. Bu sayede yeryüzünde gerçekleştirilen kurulumlar tarafından yakalanması neredeyse imkansız olan güneş enerjisi kullanılabilecek.

Bilim insanları, uzaydan Dünya'nın herhangi bir noktasına elektrik gönderebilen güneş panelini test etti. Uzmanlar, test sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Projenin ortak geliştiricilerinden Dr. Paul Jaffe, CNN'e konuya ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Dr. Jaffe tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzayda sadece bu sayede tonlarca ekstre güneş ışığı alıyoruz. Bir sonraki mantıklı adım bunu daha fazla güneş ışığı toplayarak daha fazla mikrodalgaya dönüştürecek daha geniş bir alana ölçeklendirmek olacak. Güneş enerjisi uydularının diğer tüm güç kaynaklarına nazaran benzersiz avantajı küresel aktarım kabiliyetidir."

Fotovoltaik Radyofrekans Anten Modülünün (PRAM) boyutu her ne kadar küçük olsa da mikrodalgalar aracılığıyla gezegenimize büyük miktarda temiz ve yenilenebilir enerji yollayabilmesi amacıyla boyutu arttırılabilir. Söz konusu panel, şu anda yalnızca 10 Watt'lık bir enerjiyi yakalayıp gezegenimize yollayabiliyor. 10 Watt'lık bir enerji ile taşınabilir bir elektronik cihaz çalıştırılabilir. 2023 yılında yörüngeye birden fazla panelin fırlatılması hedefleniyor.

Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre ölçeklendirme konusunda başarılı olunduğu takdirde uzaydaki panel ile yerleşim yerlerindeki aşırı yüklü elektrik şebekelerine ve hatta ücra konumlara da önemli ölçüde enerji sağlanabilir. Bunlara ek olarak, acil durumlarda ya da doğal afette yardım amaçlı kullanılabilir.

Uzayda yer alan panel sayesinde örneğin, Şikago'ya enerji gönderilebilir ve hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde Brezilya'ya enerji gönderilebilir. Bunların gerçekleşmesi için ekonomik bakımdan oldukça pahalı bir kilometrelik uzay antenine ihtiyaç duyudulduğu aktarıldı fakat SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketler aracılığıyla yeniden kullanılabilir hızlı roketlerin geliştirilmesi maliyetleri düşürüyor. Bu da söz konusu teknolojinin gelecekte uygulanabileceği anlamına geliyor.